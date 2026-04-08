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कहानी फिल्मी है पर है बहुत चटाकेदार! पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो गढ़वा में हो गई 'चट छापेमारी, पट ब्याह'

Garhwa News: पुलिस ने गढ़वा के कई होटलों में छापेमारी की. इन ऑपरेशनों के दौरान, पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए 14 जोड़ों को हिरासत में ले लिया. गौरतलब है कि इनमें से चार जोड़े प्रेमी-प्रेमिका थे, जिन्होंने बाद में शादी कर ली.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:44 PM IST

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गढ़वा में 'चट छापेमारी, पट ब्याह'
गढ़वा में 'चट छापेमारी, पट ब्याह'

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली. एक जोड़े ने सड़क पर ही शादी कर ली, यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है. हर तरफ इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों हुआ. इस कहानी की शुरुआत असल में दो दिन पहले हुई थी, जब सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और गढ़वा पुलिस ने शहर के चार बड़े होटलों में छापा मारा था. इस कार्रवाई के दौरान, 14 जोड़े आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए.

सभी पर सेक्स वर्क में शामिल होने का शक था. पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई. इनमें चार जोड़े ऐसे थे जो आपस में प्रेमी-प्रेमिका थे. जैसे ही पुलिस आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही थी, इन चारों जोड़ों के माता-पिता अधिकारियों के पास पहुंचे. उन्होंने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि हम अपने बेटे-बेटियों की शादी करवाने को तैयार हैं. कृपया इन्हें जेल न भेजें. बस इसी तरह पुरानी कहावत, चट मंगनी पट व्याह कहावत गढ़वा में सच साबित हो गई.

एक-दूसरे को माला पहनाकर की शादी
जैसे ही पुलिस ने जोड़ों से बॉन्ड पर दस्तखत करवाने के बाद उन्हें रिहा किया, पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर निकलते ही, उन प्रेमियों ने सड़क पर ही एक-दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली. दुल्हनों की मांग में सिंदूर भरकर, शादियां वहीं मौके पर ही संपन्न हो गईं. न किसी बारात की जरूरत पड़ी, न मेहमानों की और न ही किसी पंडित की. बस इसी तरह, दुल्हनें अपने ससुराल के लिए रवाना हो गईं.

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आज, यह शादी गढ़वा के हर गली-चौराहे पर चर्चा का विषय बनी हुई है. बता दें कि सोमवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शहर भर के कई होटलों पर छापेमारी की. इन ऑपरेशनों के दौरान, होटल SNC, होटल RDX, और रांका रोड पर स्थित तिवारी रेस्ट हाउस में जांच-पड़ताल की गई. छापेमारी के दौरान, इन होटलों के अंदर कुल 14 जोड़े आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया. वहीं दूसरी ओर, कुछ जोड़ों को आपसी सहमति के आधार पर पुलिस स्टेशन में बॉन्ड पर दस्तखत करने के बाद शादी करने की अनुमति दे दी गई.

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जैसे ही पुलिस थाने से अनुमति मिली, कई जोड़ों ने सड़क पर ही शादी कर ली. उन्होंने सड़क को ही अपना शादी का मंडप मान लिया और सभी पारंपरिक रस्मों को छोड़ दिया. युवकों ने अपनी प्रेमिकाओं की मांग में सिंदूर भरा और उन्हें सात जन्मों के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया. इस समारोह के दौरान न कोई पारंपरिक मंडप था, न कोई पंडित और न ही कोई DJ फिर भी, यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई. स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना की है. उनका कहना है कि ऐसे कदम समाज में अवैध संबंधों पर रोक लगाने में मदद करेंगे और उन लोगों के लिए एक सबक साबित होंगे जो युवतियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं. जनता ने यह भी कहा कि गढ़वा पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश दिया है.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा

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