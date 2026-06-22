/सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो अवनी जैसा: 98.5% लाई लेकिन भरोसा 100% अंक लाने का था और करके दिखा भी दिया, जानें कैसे?

इंस्टाग्राम अकाउंट कर दिया था डीएक्टिवेट

परीक्षा के दौरान उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था, ताकि पढ़ाई पर पूरा फोकस बना रहे. अवनी बताती हैं कि उन्होंने कभी घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं की, बल्कि जरूरत और लक्ष्य के हिसाब से पढ़ाई की. यही कारण है कि री-चेकिंग के बाद उन्हें 500 में 500 अंक मिले और वह देश की नेशनल टॉपर बन गईं. भविष्य को लेकर अवनी का सपना एक सफल बिजनेस वूमेन बनने का है, जिसके लिए वह आगे भी पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं.