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सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो अवनी जैसा: 98.5% लाई लेकिन भरोसा 100% अंक लाने का था और करके दिखा भी दिया, जानें कैसे?

DPS रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल ने CBSE की 12वीं कक्षा की कॉमर्स परीक्षा में 98.5 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. हालांकि, खुद पर भरोसा होने के कारण उन्होंने अपनी आंसर शीट दोबारा चेक करवाई. इसके बाद, उन्हें 500 में से पूरे 500 अंक मिले.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:15 PM IST
सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो अवनी जैसा: 98.5% लाई लेकिन भरोसा 100% अंक लाने का था और करके दिखा भी दिया, जानें कैसे?
Image Credit: DPS Ranchi Facebook

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