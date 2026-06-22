/सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो अवनी जैसा: 98.5% लाई लेकिन भरोसा 100% अंक लाने का था और करके दिखा भी दिया, जानें कैसे?

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रांची की होनहार छात्रा अवनी केजरीवाल ने अपनी मेहनत और लगन से नया इतिहास रच दिया है. पहले सीबीएसई 12वीं कॉमर्स परीक्षा में अवनी को 98.5 प्रतिशत अंक मिले थे, लेकिन अपेक्षा से कम नंबर आने पर उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका की री-चेकिंग के लिए आवेदन किया. री-चेकिंग के बाद नतीजे चौंकाने वाले रहे और अवनी को 500 में 500 अंक, यानी 100 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए.
12वीं कॉमर्स की नेशनल टॉपर
इसके साथ ही रांची के डीपीएस की छात्रा अवनी केजरीवाल सीबीएसई 12वीं कॉमर्स की नेशनल टॉपर बन गई हैं. अवनी की इस कामयाबी से पूरे घर और रिश्तेदारों में जश्न का माहौल है. अवनी केजरीवाल अपनी सफलता का श्रेय लगातार मेहनत और अनुशासित पढ़ाई को देती हैं. अवनी का कहना है कि वह पढ़ाई को लेकर हमेशा कंसिस्टेंट रहीं और सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल किया.
इंस्टाग्राम अकाउंट कर दिया था डीएक्टिवेट
परीक्षा के दौरान उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था, ताकि पढ़ाई पर पूरा फोकस बना रहे. अवनी बताती हैं कि उन्होंने कभी घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं की, बल्कि जरूरत और लक्ष्य के हिसाब से पढ़ाई की. यही कारण है कि री-चेकिंग के बाद उन्हें 500 में 500 अंक मिले और वह देश की नेशनल टॉपर बन गईं. भविष्य को लेकर अवनी का सपना एक सफल बिजनेस वूमेन बनने का है, जिसके लिए वह आगे भी पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं.
अवनी केजरीवाल की खबर बाकी छात्र और छात्राओं के लिए एक उदाहरण है. एक लड़की को अपने पेपर पर इतना भरोसा था कि 98.5 प्रतिशत नंबर आने के बाद भी उसने रिजल्ट को चैलेंज किया और कॉपी जब रीचेक हुई तो वह 100 प्रतिशत नंबर लेकर आई. इसे कहते हैं आत्मविश्वास. उसने मेहनत की थी और उसका फल भी उसे मिला. 100 प्रतिशत की राह में बाधा आई तो उसने उसे भी खुद के कांन्फिडेंस की बदौलत दूर कर दिया.