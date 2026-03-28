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बोकारो में मरीज का हाथ पैर बांधकर नंगे बदन जमीन पर लिटाया, CCL अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा

Bokaro Latest News: बोकारो के बेरमो स्थित कथारा CCL अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज को अस्पताल प्रबंधन ने हाथ-पैर बांधकर नंगे बदन जमीन पर लेटा दिया. बताया जा रहा है कि मरीज दवा के बजाय दारू की डिमांड कर रहा था. दारू नहीं मिलने से शख्स अस्पताल में जमकर हंगामा किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:09 PM IST

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बोकारो में मरीज को हाथ पैर बांधकर जमीन पर लिटाया
बोकारो में मरीज को हाथ पैर बांधकर जमीन पर लिटाया

Bokaro News: बोकारो में इलाज कराने आए मरीज का हाथ पैर बांधकर नंगे बदन जमीन पर लिटाया गया. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, दारू के बदले दवा मिलने से मरीज नाराज था और अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ किया. जिसकी वजह से उसके साथ ये काम करना पड़ा. मामला बोकारो के बेरमो के कथारा सीसीएल अस्पताल का है.

दरअसल, बेरमो अनुमंडल के कथारा क्षेत्रीय सीसीएल अस्पताल में शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक सीसीएल कर्मी ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दिया. अचानक हुई इस घटना से अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और कर्मियों में भय का माहौल बन गया. 
जानकारी के अनुसार, विमल कुमार नामक सीसीएल कर्मी को 26 मार्च 2026 को उसके बेटे और पत्नी लक्ष्मी देवी की तरफ से कथारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बताया जाता है कि वह काफी कमजोर स्थिति में था. 

अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक, विमल बाउरी को शराब की लत है और भर्ती होने के बाद दो दिनों तक शराब नहीं मिलने के कारण उसने अपना आपा खो दिया. शुक्रवार रात उसने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया. यहां तक कि वह छत पर चढ़ गया और तोड़फोड़ भी किया. 

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वहीं, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीसीएल सुरक्षा कर्मियों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और इस घटना की सूचना तत्काल बोकारो थर्मल थाना को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. 

28 मार्च 2026 शनिवार को कथारा क्षेत्रीय अस्पताल के सीएमओ डॉ. एम.एन. राम ने बताया कि मरीज की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए शनिवार सुबह करीब 7 बजे उसे बोकारो के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है. घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके. हालांकि, इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बचते रहे.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

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