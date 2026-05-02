Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3201728
Zee Bihar JharkhandJharkhand

सरना धर्मकोड पर पहचान की लड़ाई या चुनावी एजेंडा? जनगणना शुरू होते ही झारखंड में गरमाया मुद्दा, आमने-सामने JMM-BJP

Sarna Religious Code: झारखंड में शुरू हुई जनगणना पर सवाल उठाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना में विलंब हुआ, क्योंकि सरकार जनगणना कराना नहीं चाहती है, लेकिन उन्हें करना पड़ा. 

Written By  Dhiraj thakur|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 02, 2026, 03:36 PM IST

Trending Photos

झारखंड में जनगणना को लेकर गरमाई सियासत
झारखंड में जनगणना को लेकर गरमाई सियासत

Census 2027: जनगणना शुरू होने के साथ ही झारखंड में सियासी पारा भी चढ़ गया है. लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई जनगणना अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है. जेएमएम ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरना धर्मकोड को शामिल नहीं कर आदिवासी समाज की बड़ी आबादी की पहचान को नजरअंदाज किया गया है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि यह सिर्फ धार्मिक पहचान का सवाल नहीं बल्कि अस्तित्व और अधिकार की भी लड़ाई है. 

जेएमएम ने साफ कर दिया है कि सरना धर्मकोड को लेकर शुरू हुआ उनका आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा. देश भर के आदिवासी समाज की भावनाओं की अनदेखी का राजनीतिक खामियाजा तानाशाह और हठधर्मी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा. 

मनोज पांडे ने कहा कि लेकिन अभी भी एक तकलीफ है कि जिस विषय के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस तानाशाही सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा और साढ़े 10 प्रतिशत आबादी को नजरअंदाज किया गया. जेएमएम ने कहा कि आनेवाले वक्त में यही दरकिनार किए हुए आदिवासी केंद्र से अपना हिसाब बराबर करेंगे. मनोज पांडेय ने कहा कि ताबूत का आखिरी कील साबित होगा, सरना धर्मलंबियों को दरकिनार करना.

Add Zee News as a Preferred Source

सरना धर्मकोड को लेकर जेएमएम की तरफ से सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि विपक्ष हमेशा से इस मामले पर राजनीति करता रहा है. झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सरना धर्म कोड पास हुआ था, अगर जेएमएम को लगता है कि भारत सरकार सरना धर्म कोड पर कुछ नहीं कर रही है, तो इंडी गठबंधन क्यों नहीं सहमति बनाकर इसके समर्थन में लोकसभा और राज्यसभा में बातें उठाती है. बीजेपी नेता बाउरी ने कहा कि अगर सरना कोड को लेकर विपक्ष सही में संजीदा हैं, तो सभी विपक्ष सहमति से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें.

भारतीय जनता पार्टी के सुझाव पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि केंद्र में सरकार आपकी और सरना कोड पास नहीं होने पर जिम्मेदार विपक्ष है, यह तो बड़ी मुश्किल वाली बात है. कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि बीजेपी के लोग अज्ञानी हैं, इसीलिए ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि विधानसभा से सरना धर्म कोड को पारित कर हमने केंद्र को भेज दिया है और हमसे यह प्रस्ताव मांग रहे हैं, ये शर्म की बात है. कांग्रेस ने स्पष्ट लहजे में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी आदिवासियों को उनका हक देना ही नहीं चाहती.

बता दें कि साल 2020 में ही विधानसभा से सरना धर्म कोड प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेज दिया था. जेएमएम की मांग रही है कि जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से सरना धर्म का कॉलम होना चाहिए, ताकि उनकी विशिष्ट धार्मिक पहचान सुरक्षित रह सके.

TAGS

Census 2027JMMBJP