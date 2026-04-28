झारखंड में जनगणना की तैयारी पूरी, 16 मई से घर आएंगे अधिकारी, तैयार रखें इतने सवालों के जवाब

Census 2027: देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है. झारखंड में इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का आगाज 1 मई 2026 से होगा. पहले चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना (self-enumeration) और 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर सर्वे होगा. झारखंड के जनगणना परिचालन निर्देशक प्रभात कुमार ने बताया कि जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाना है. देश के कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुकी है. हालांकि, झारखंड में प्रथम चरण की प्रक्रिया 01 मई से शुरू होने जा रही है, जो 14 जून 2027 तक चलेगी.

उन्होंने कहा कि जनगणना प्रक्रिया डिजिटल होना है. एक मई से 15 मई तक स्व गणना चलेगी. इसमें कोई व्यक्ति खुद अपनी सारी जानकारी दे सकता है. जनगणना के संयुक्त निदेशक सतेंद्र गुप्ता ने बताया कि इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी. इस बार की जनगणना को बहुत ही व्यवहारिक बनाया गया है. इस बार सरकार ने स्व-गणना की सुविधा प्रदान की है, ताकि लोग सारी जानकारी खुद भर सकें. इस बार डिजिटल जनगणना करवाए जाने से सारे आंकड़े तीव्र गति से मिलेंगे. इसमें कुछ आंकड़े गोपनीय ही रखे जाएंगे.

उन्होंने बताया कि झारखंड के सभी जिले के अधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी जिले में होंगे. पहले चरण में सेल्टर और मकानों को सूचीबद्ध किया जाना है. इसमें संस्थागत भवनों की गणना नहीं ली जाएगी. प्रत्येक राज्य सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार समय का निर्धारण किया है. दूसरे चरण में लोगों की गणना 9 फरवरी से 27 फरवरी 2027 के दौरान होगी. कुल 34 कॉलम और 33 प्रश्न बनाए गए हैं. दूसरे चरण में जाति जनगणना भी देखने को मिलेगी. जनगणना की अवधि 01.01.2026 से 31.03.2027 तक सीमाएं फ्रीज रहेंगी.

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उन्होंने कहा कि पूरे देश में लगभग 35 लाख लोग जनगणना के कार्य में लगाए गए हैं. इसको लेकर प्रशिक्षण की श्रृंखला भी लगातार चल यही है. झारखंड में लगभग 78 हजार कर्मी जनगणना के कार्य में लगाए गए हैं. प्रथम चरण के लिए एक अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि निर्देशित है. राज्य अपने सहूलियत के हिसाब से समय का निर्धारण कर सकते हैं. झारखंड सरकार ने 15 जून का समय निर्धारित किया है.