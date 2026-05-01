Census 2027: स्व-गणना की प्रक्रिया आज पूरी, CM हेमंत सोरेन ने जनगणना को सफल बनाने की अपील की

Census 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज (शुक्रवार, 01 मई) कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों से जनगणना-2027 की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेवारी का दायित्व (जिम्मेदारी) करते हुए सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी की अपील की. मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय सीट से विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित रहीं.

इस दौरान मुख्यमंत्री को जनगणना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑनलाइन स्व-गणना पोर्टल पर पंजीकरण करने से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया. मुख्यमंत्री के समक्ष जनगणना अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत 01 मई से 15 मई तक स्व-गणना कार्य प्रारंभ हो चुका है. इसके बाद मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य दिनांक 16 मई से 14 जून तक पूरे राज्य में किया जाएगा. इस गहन जनगणना अभियान के दौरान घर-घर जाकर प्रगणक से संबद्ध कर्मी डेटा संग्रह करेंगे. सभी जिलों में इस कार्य के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है.

'जनगणना में सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं'

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनगणना कार्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं बल्कि आमजनों के भविष्य को सही दिशा देने का आधार है. जनगणना से राज्य सरकार की योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी तरीके से पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने इस कार्य के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मिलित किए जाने की बात जनगणना अधिकारियों से कही.

'जनगणना अभियान को सफल बनाने की अपील'

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना-2027 का कार्य तकनीकी रूप से सराहनीय पहल है. मुख्यमंत्री ने समस्त राज्यवासियों से इस जनगणना अभियान को सफल बनाने की अपील की. इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव, सहायक नगर आयुक्त राहुल यादव, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शेषनाथ बैठा, जनगणना कार्य निदेशालय के उप निदेशक केशया आर, सहायक निदेशक मुरारी मोहन, सांख्यिकी अधिकारी कौशल किशोर सहित अन्य उपस्थित रहे.