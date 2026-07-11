/झारखंड-छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात: 9,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

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रेल मंत्रालय ने झारखंड के गढ़वा जिले से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-अंबिकापुर को जोड़ने वाली 261 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर रेल मंत्रालय की ओर से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इस नई रेल लाइन के बिछ जाने से झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच का सफर बेहद सुगम हो जाएगा. दोनों राज्यों के बीच सीधे रेल कनेक्टिविटी का दशकों पुराना सपना सच होगा. इस बड़ी सौगात से जहां एक बड़े हिस्से में भारी खुशी का माहौल है. वहीं, गढ़वा जिले के भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड के करीब 70 हजार ग्रामीणों में गहरी मायूसी और आक्रोश भी है.
क्या है नया रेल प्रोजेक्ट और इसका रूट मैप?
रेलवे के नए प्लान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ का रामानुजगंज इस पूरी परियोजना में एक प्रमुख जंक्शन के रूप में उभरेगा. यहां से दो अलग-अलग दिशाओं के लिए रेलवे लाइन निकलेगी. पहला रूट लाइन गढ़वा जंक्शन से शुरू होकर रंका और गोदरमाना होते हुए छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज पहुंचेगी. रामानुजगंज जंक्शन से आगे बढ़ते हुए यह लाइन बलरामपुर जिला मुख्यालय को छुएगी. अंत में छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर अंबिकापुर में जाकर मेन लाइन से जुड़ जाएगी. दूसरा रूट रामानुजगंज से ही एक और लाइन बड़गढ़ और भंडरिया होते हुए लातेहार जिले के बरवाडीह तक जाएगी.
इस नई घोषणा ने एक तरफ विकास की उम्मीदें जगाई हैं, तो दूसरी तरफ 1930-40 के दशक की ऐतिहासिक बरवाडीह-चिरमिरी रेल परियोजना के अधूरे जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान साल 1930 और 1940 के दशक में बरवाडीह-चिरमिरी रेल लाइन का काम अंतिम चरण में था. उस वक्त लातेहार के बरवाडीह से पलामू और गढ़वा के बड़गढ़-भंडरिया होते हुए छत्तीसगढ़ के चिरमिरी तक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसके लिए अधिकांश भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका था। कई जगहों पर रेलवे स्टेशन, पुल-पुलिया और मिट्टी भराई का काम पूरा हो चुका था, लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई और आज तक अधूरी है.
फिलहाल, अभी झारखंड और छत्तीसगढ़ का जुड़ाव सड़क के माध्यम से होता है. गढ़वा से छत्तीसगढ़ की कई बसें चलती हैं, जिसमें हजारों यात्री प्रतिदिन सफर करते है. स्थानीय लोगों की अब यह मांग है कि रेलवे का यह प्रोजेक्ट बने, लेकिन इसमें भंडरिया और बढ़गढ़ को भी जोड़ा जाए. हमलोग अभी नहीं जुड़ पाए, तो आगे आने वाले दिनों मे हम पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे.
इस मामले पर पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि रामानुजगंज से दो लाइन निकल रही हैं. एक रंका होकर गढ़वा जंक्शन मे मिलेगी. जबकि, दूसरी भंडरिया, बढ़गढ़ होकर बरवाडीह तक जाएगी. उन्होंने कहा कि बढ़गढ़ और भंडरिया के लोगों का कहना है कि पहले से लाइन है, इसी में जोड़ा जाए. जबकि, नया प्रोजेक्ट मे दोनों की दूरी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि पहले की जो लाइन उसमें ट्रेन महज 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और जो ट्रेन अभी चलेगी, उसकी स्पीड ज्यादा है. हम इनलोगों की जो मांगे है- रेलवे लाइन इनके आबादी के अगल-बगल से गुजरे, हम इनकी मांग को रेलवे मंत्री पास लेकर जाएंगे. कोई छोटी रेलवे लाइन इसमें बिछ जाएगा, ताकि इनकी मांग भी रह जाएगी.