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झारखंड-छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात: 9,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

Jharkhand News: छत्तीसगढ़ का रामानुजगंज इस पूरी परियोजना में एक प्रमुख जंक्शन के रूप में उभरेगा. यहां से दो अलग-अलग दिशाओं के लिए रेलवे लाइन निकलेगी. पहला रूट लाइन गढ़वा जंक्शन से शुरू होकर रंका और गोदरमाना होते हुए छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज पहुंचेगी.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:19 PM IST
झारखंड-छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात: 9,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
Image Credit: (Photo-AI) 9,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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