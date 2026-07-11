/झारखंड-छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात: 9,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

इस नई घोषणा ने एक तरफ विकास की उम्मीदें जगाई हैं, तो दूसरी तरफ 1930-40 के दशक की ऐतिहासिक बरवाडीह-चिरमिरी रेल परियोजना के अधूरे जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान साल 1930 और 1940 के दशक में बरवाडीह-चिरमिरी रेल लाइन का काम अंतिम चरण में था. उस वक्त लातेहार के बरवाडीह से पलामू और गढ़वा के बड़गढ़-भंडरिया होते हुए छत्तीसगढ़ के चिरमिरी तक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसके लिए अधिकांश भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका था। कई जगहों पर रेलवे स्टेशन, पुल-पुलिया और मिट्टी भराई का काम पूरा हो चुका था, लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई और आज तक अधूरी है.