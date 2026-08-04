/5 अगस्त को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ECINET ऐप से घर बैठे भरें फॉर्म-6, CEO ने की ये खास अपील

के. रवि कुमार ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखंड की तरफ से 5 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक #NewVoters हैशटैग अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र युवाओं और नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है. उन्होंने सभी मतदाताओं, शैक्षणिक संस्थानों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2, वोलेंटियर्स, बीएलओ समेत एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर से अपील की है कि वे 5 अगस्त को हैशटैग अभियान से जुड़े और 11 से 1 बजे के बीच निर्वाचन से जुड़े अपने फोटोज, वीडियो को #NewVoters के साथ अपने शोसल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करें.