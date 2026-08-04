/5 अगस्त को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ECINET ऐप से घर बैठे भरें फॉर्म-6, CEO ने की ये खास अपील

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तरफ से बनने वाले मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाता है. जिस प्रकार विगत के एसआईआर वाले मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है, उसी प्रकार भविष्य में भी वर्तमान के एसआईआर से संबंधित डॉक्यूमेंट की महत्वता रहेगी. उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान एसआईआर में अवश्य भाग लें और अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल कराएं.
के. रवि कुमार ने कहा कि प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, विवरण या अन्य प्रविष्टियों का प्रत्येक मतदाता स्वयं अवलोकन कर सकते है. अगर राज्य के किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, तो वह 5 अगस्त से जल्द से जल्द फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते है. उन्होंने कहा कि पात्र भारतीय नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के ECINET एप्लिकेशन को अवश्य डाउनलोड करें. इसके माध्यम से फॉर्म 6 समेत भरने, मतदाता सूची में सूचीबद्ध होने और अन्य जानकारियों को सहजता से जाना जा सकता है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें और अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, मित्रों, सहकर्मियों और अन्य पात्र भारतीय नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, त्रुटियों के सुधार कराने के लिए जागरूक करें.
के. रवि कुमार ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखंड की तरफ से 5 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक #NewVoters हैशटैग अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र युवाओं और नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है. उन्होंने सभी मतदाताओं, शैक्षणिक संस्थानों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2, वोलेंटियर्स, बीएलओ समेत एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर से अपील की है कि वे 5 अगस्त को हैशटैग अभियान से जुड़े और 11 से 1 बजे के बीच निर्वाचन से जुड़े अपने फोटोज, वीडियो को #NewVoters के साथ अपने शोसल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करें.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसलिए सभी पात्र भारतीय नागरिक समय पर अपने मतदाता संबंधी दायित्वों का निर्वहन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें.