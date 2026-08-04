Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /5 अगस्त को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ECINET ऐप से घर बैठे भरें फॉर्म-6, CEO ने की ये खास अपील

5 अगस्त को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ECINET ऐप से घर बैठे भरें फॉर्म-6, CEO ने की ये खास अपील

Jharkhand News: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 अगस्त 2026 को राज्य की प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का प्रकाशन किया जाएगा. यह सूची सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:23 PM IST
5 अगस्त को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ECINET ऐप से घर बैठे भरें फॉर्म-6, CEO ने की ये खास अपील
Image Credit: (File Photo) SIR प्रक्रिया में भाग लेकर अनिवार्य रूप से नाम जुड़वाएं: के. रवि कुमार

About the Author

Kamran Jalili

Kamran Jalili

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार ने बताया बिहार के अस्पतालों में क्या-क्या बदलने वाला है!
2
3
4
5