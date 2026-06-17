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चाईबासा में दिल दहला देने वाली घटना, कार में बंद होने से 5 साल की बच्ची की मौत

चाईबासा सदर थाना क्षेत्र के टुंगरी मोहल्ले में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सड़क किनारे खड़ी कार में बंद होने से 5 साल की बच्ची ईशानी गोप की दम घुटने से मौत हो गई. ईशानी अपने 7 वर्षीय भाई अंकित के साथ स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन तेज धूप से बचने के लिए दोनों बच्चे एक कार के अंदर बैठ गए और अचानक लॉक हो गए.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 17, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:35 PM IST
चाईबासा में दिल दहला देने वाली घटना, कार में बंद होने से 5 साल की बच्ची की मौत
Image Credit: चाईबासा में दम घुटने से 5 साल की बच्ची की मौत

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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