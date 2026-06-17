राज्य चुनें
झारखंड के चाईबासा सदर थाना क्षेत्र के टुंगरी मोहल्ले में आज एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. ग्रीन फ्लैट के सामने सड़क किनारे खड़ी एक कार में दो बच्चे धूप से बचने के लिए घुसे और उसी के अंदर कैद हो गए. ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बच्ची की कार के अंदर तड़प-तड़प कर मौत हो गई है. इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि एसपीजी मिशन कंपाउंड के रहने वाले दो बच्चे, 7 साल का अंकित गोप और 5 साल की इशानी गोप टुंगरी स्थित स्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकले थे.
धूप ज्यादा होने के कारण दोनों बच्चे सड़क किनारे खड़ी कार के अंदर घुसकर बैठ गए. ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अंकित तो किसी तरह से बाहर निकल गया, लेकिन इस दौरान 5 साल की ईशानी कार के अंदर ही दम घुटने से तड़पने के बाद बेहोश हो गई. लड़के ने घर जाकर परिवार के लोगों को इस बारे में बताया और जब तक सबको इस घटना की जानकारी हुई, तब तक मासूम बच्ची की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी.
परिजनों ने आनन-फानन में बच्ची को बंद गाड़ी से बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस भी मामले की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है.