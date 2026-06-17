झारखंड के चाईबासा सदर थाना क्षेत्र के टुंगरी मोहल्ले में आज एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. ग्रीन फ्लैट के सामने सड़क किनारे खड़ी एक कार में दो बच्चे धूप से बचने के लिए घुसे और उसी के अंदर कैद हो गए. ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बच्ची की कार के अंदर तड़प-तड़प कर मौत हो गई है. इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि एसपीजी मिशन कंपाउंड के रहने वाले दो बच्चे, 7 साल का अंकित गोप और 5 साल की इशानी गोप टुंगरी स्थित स्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकले थे.