Chaibasa Weather: चाईबासा में कुदरत का कहर, मिनटों में उजड़े शादी के पंडाल, आंधी और ओलावृष्टि से हुआ भारी नुकसान

Chaibasa Weather: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में बुधवार शाम अचानक बदले मौसम ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया. तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने उन परिवारों की तैयारियों पर पानी फेर दिया, जिनके घरों में शहनाई बजने वाली थी. पंडालों में सजी रोशनी, रंग-बिरंगी सजावट और मेहमानों के स्वागत के इंतजाम कुछ ही मिनटों में बिखर गए. जिन आंगनों में हंसी-खुशी का माहौल था, वहां अफरा-तफरी और मायूसी छा गई. अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और देखते ही देखते पूरे आयोजन की तस्वीर बदल गई.

तेज हवाओं के झोंकों ने टेंट उखाड़ दिए, कुर्सियां इधर-उधर बिखर गईं और साज-सज्जा पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई. दावत के लिए बनाए गए इंतजाम बारिश में बह गए, जिससे मेहमानों की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई. जिन लोगों ने महीनों की मेहनत और प्लानिंग से अपने खास दिन को यादगार बनाने की तैयारी की थी, उनके लिए यह दृश्य किसी बड़े झटके से कम नहीं था.

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इस आपदा का सबसे ज्यादा असर टेंट हाउस और इवेंट से जुड़े व्यवसायियों पर पड़ा. टेंट, लाइटिंग, साउंड सिस्टम और अन्य महंगे उपकरण तेज हवा और पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए. संचालकों के अनुसार कई सामान पूरी तरह बेकार हो चुके हैं और इतना बड़ा नुकसान झेल पाना आसान नहीं है. यह घटना उनके लिए आर्थिक रूप से भी भारी साबित हो रही है.

हालांकि मुश्किल हालात के बीच कई परिवारों ने हिम्मत नहीं हारी और वैकल्पिक इंतजाम कर किसी तरह रस्में पूरी कीं. कहीं घर के अंदर तो कहीं सीमित साधनों के साथ कार्यक्रम संपन्न किया गया. कुल मिलाकर, चाईबासा में आई यह आंधी बारिश सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं थी, बल्कि उन परिवारों के लिए एक भावनात्मक झटका बन गई, जो अपने सबसे खास दिन को यादगार बनाने की तैयारी में थे. खुशियों से सजे पंडाल कुछ ही मिनटों में बिखर गए और पीछे छोड़ गए नुकसान, अफसोस और अधूरी तस्वीर.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी