एक गिरगिट की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू? गुल कर दी 80 कारखाने की बिजली!

Tupudana Industrial Area: झारखंड की राजधानी रांची में पावर कट का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया. मामला तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां सोमवार को सुबह 10:00 अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई. फीडर ऑन किया गया, लेकिन सप्लाई शुरू नहीं हो रही थी. फीडर में क्या फाल्ट था, इसे लेकर इंजीनियर और अधिकारियों ने जांच शुरू की.

शुरुआत में तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई, लेकिन जब फील्ड मैन ने लाइन की जांच शुरू की, तो पूरा मामला सामने आ गया. दरअसल, एक गिरगिट कांटेक्ट पॉइंट पर फंस गया था जिस कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई.

गिरगिट इलेक्ट्रिक पोल के सहारे तार तक पहुंच गया था. करंट लगने के बाद वह वायर में ही चिपक गया. इसी वजह से लाइन में करंट पास नहीं हो पा रहा था और पूरा फीड प्रभावित हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

करीब एक घंटे तक बिजली विभाग की टीम फॉल्ट ढूंढती रही. आखिरकार जब फेल्डमैन वायर में चिपके गिरगिट को देखा, तो फिर पूरा मामला सामने आया. जब उसे गिरगिट को कांटेक्ट पॉइंट से हटाया गया तब फिर बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकी.

यह भी पढ़ें: 'जेल में महिला कैदी का यौन शोषण किया, प्रेग्रेंट हुई तो अबॉर्शन करवा दिया'