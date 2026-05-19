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एक गिरगिट की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू? गुल कर दी 80 कारखाने की बिजली!

Ranchi News: रांची के तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली गुल होने का एक अनोखा मामला सामने आया है. बत्ती गुल होने की वजह वजह कोई बड़ा तकनीकी फॉल्ट नहीं, बल्कि एक छोटा सा गिरगिट बना. करीब एक घंटे तक इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली ठप रही और करीब 80 कारखाने बंद रहे.

Written By  Kamran Jalili|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 19, 2026, 10:47 AM IST

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एक गिरगिट ने ठप कर दी 80 कारखाने की बिजली (Photo-AI)
एक गिरगिट ने ठप कर दी 80 कारखाने की बिजली (Photo-AI)

Tupudana Industrial Area: झारखंड की राजधानी रांची में पावर कट का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया. मामला तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां सोमवार को सुबह 10:00 अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई. फीडर ऑन किया गया, लेकिन सप्लाई शुरू नहीं हो रही थी. फीडर में क्या फाल्ट था, इसे लेकर इंजीनियर और अधिकारियों ने जांच शुरू की. 

शुरुआत में तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई, लेकिन जब फील्ड मैन ने लाइन की जांच शुरू की, तो पूरा मामला सामने आ गया. दरअसल, एक गिरगिट कांटेक्ट पॉइंट पर फंस गया था जिस कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई.

गिरगिट इलेक्ट्रिक पोल के सहारे तार तक पहुंच गया था. करंट लगने के बाद वह वायर में ही चिपक गया. इसी वजह से लाइन में करंट पास नहीं हो पा रहा था और पूरा फीड प्रभावित हो गया.

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करीब एक घंटे तक बिजली विभाग की टीम फॉल्ट ढूंढती रही. आखिरकार जब फेल्डमैन वायर में चिपके गिरगिट को देखा, तो फिर पूरा मामला सामने आया. जब उसे गिरगिट को कांटेक्ट पॉइंट से हटाया गया तब फिर बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकी.

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