/चतरा में 1050 किलो डोडा बरामद, पंजाब ले जाई जा रही थी 1.60 करोड़ की खेप, एक तस्कर गिरफ्तार

SP अनिमेष नैथानी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है. सूचना का बाद सिमरिया SDPO नागर गोजे शुभभ भाऊ साहेब के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम चतरा-बगरा मार्ग पर वाहन जांच शुरू की. इसी दौरान लमटा के समीप एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 85 बोरियों में छिपाकर रखा गया 1050 किलो डोडा मिला.