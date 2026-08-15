/चतरा में 1050 किलो डोडा बरामद, पंजाब ले जाई जा रही थी 1.60 करोड़ की खेप, एक तस्कर गिरफ्तार

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Jharkhand News: चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1050 किलो डोडा बरामद किया है. पुलिस के अनुसार, डोडा को 85 बोरियों में छिपाकर एक ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था. पुलिस ने चतरा-बगरा मुख्य मार्ग पर लमटा के पास संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में डोडा बरामद हुआ. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये बताई जा रही है.
SP अनिमेष नैथानी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है. सूचना का बाद सिमरिया SDPO नागर गोजे शुभभ भाऊ साहेब के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम चतरा-बगरा मार्ग पर वाहन जांच शुरू की. इसी दौरान लमटा के समीप एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 85 बोरियों में छिपाकर रखा गया 1050 किलो डोडा मिला.
पुलिस के प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डोडा की यह खेप रांची के बुंडू क्षेत्र से पंजाब ले जाई जा रही थी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पंजाब के संगरूर जिले के मंगलवाल गांव निवासी सतपाल सिंह के पुत्र दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है. वहीं, उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर लागातार छापेमारी कर रही है.
पुलिस अब इस तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर डोडा के सप्लायर और पंजाब में इसकी आपूर्ति से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने ट्रक और बरामद डोडा को जब्त कर लिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के अधार पर तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सकेगा.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक