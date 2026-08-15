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चतरा में 1050 किलो डोडा बरामद, पंजाब ले जाई जा रही थी 1.60 करोड़ की खेप, एक तस्कर गिरफ्तार

Jharkhand News: चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 बोरियों में छिपाकर ले जाया जा रहा 1050 किलो डोडा बरामद किया है. पुलिस ने लमटा के पास ट्रक को रोककर एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी फरार हो गया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 15, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:25 PM IST
चतरा में 1050 किलो डोडा बरामद, पंजाब ले जाई जा रही थी 1.60 करोड़ की खेप, एक तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: चतरा में 1050 किलो डोडा बरामद, पंजाब ले जाई जा रही थी 1.60 करोड़ की खेप, एक तस्कर गिरफ्तार (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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