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चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, नहीं मिले FDR और CVR, अब कैसे सुलझेगी क्रैश की गुत्थी?

Chatra Air Ambulance Crash Update: 23 फरवरी को चतरा में एक एयर एंबुलेंस हादसाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में कुल 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. अब इस हादसे की AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:14 PM IST

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चतरा एयर एंबुलेंस हादसा
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा

Chatra Air Ambulance Crash News: झारखंड के चतरा में 23 फरवरी को हुए एयर एंबुलेंस हादसे पर AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है. प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि रांची से दिल्ली जा रहा बीचक्राफ्ट किंग एयर C90A विमान टेकऑफ के महज 17 मिनट बाद खराब मौसम के बीच क्रैश हो गया. इलाके में बादल और थंडरस्टॉर्म के चलते पायलट ने उड़ान से पहले रूट बदलने की अनुमति भी ली थी. हादसे के बाद विमान का मलबा करीब 1 किलोमीटर तक बिखरा मिला था, लेकिन जांच में बड़ी चुनौती यह है कि विमान में न तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) था और न ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR). दोनों पायलट अनुभवी थे और उनके रिकॉर्ड ठीक थे! ऐसे में हादसे की असली वजह खराब मौसम या तकनीकी खराबी, अभी भी यह जांच के दायरे में है.

15 मार्च को यानी हादसे के 21 दिन बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान के इंजन को जंगल से बरामद किया गया था. जानकारी के मुताबिक, महुआ चुनने गई ग्रामीण महिलाओं ने जंगल में क्षतिग्रस्त इंजन देखा और इसकी सूचना सिमरिया थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सिमरिया थाना की पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इंजन का भाग मिलने से हादसे के कारणों का पता लगाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी.

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हादसे में मरने वालों की पहचान कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन सवराजदीप सिंह, संजय कुमार, डॉ. विकास कुमार गुप्ता, सचिन कुमार मिश्रा, अर्चना देवी और धुरु कुमार के तौर पर हुई थी. हादसे को लेकर रांची एयरपोर्ट प्राधिकरण ने बताया था कि 23 फरवरी की शाम करीब 7:30 बजे जब एयर एंबुलेंस सिमरिया थाना क्षेत्र के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रही थी, तभी अचानक मौसम खराब हो गया. तेज आंधी, बिजली की चमक और बारिश के बीच एयर एंबुलेंस संतुलन खो बैठी और करमटॉड जंगल में क्रैश कर गई.

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