/चतरा के देवरिया मंदिर में बड़ी चोरी: मां दुर्गा की नथिया और भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा ले उड़े चोर, ग्रामीणों में आक्रोश

Chatra News: चतरा के सदर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में गुरुवार देर रात चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और देवी-देवताओं के बहुमूल्य आभूषण व प्रतिमाएं चोरी कर फरार हो गए. इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है. मंदिर में हुई चोरी की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ परिसर में जुट गई और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगी.