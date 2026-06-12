/चतरा के देवरिया मंदिर में बड़ी चोरी: मां दुर्गा की नथिया और भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा ले उड़े चोर, ग्रामीणों में आक्रोश

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Chatra News: चतरा के सदर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में गुरुवार देर रात चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और देवी-देवताओं के बहुमूल्य आभूषण व प्रतिमाएं चोरी कर फरार हो गए. इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है. मंदिर में हुई चोरी की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ परिसर में जुट गई और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगी.
शुक्रवार सुबह मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है. जब वे अंदर गए तो मां दुर्गा की नथिया, भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा और भगवान गणेश की चांदी की प्रतिमा समेत कई अन्य सामान गायब मिले. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना गांव के लोगों और मंदिर समिति के सदस्यों को दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच गए और घटना पर नाराजगी जताई.
घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा घटनास्थल से कुछ सुराग जुटाने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों की पहचान कर ली जाएगी. आसपास के क्षेत्रों में भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है.
ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई थी. कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि चोरी की वारदात नशे के आदी असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हो सकती है. हालांकि पुलिस फिलहाल सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है. मंदिर में हुई चोरी से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और लोग प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक