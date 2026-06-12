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चतरा के देवरिया मंदिर में बड़ी चोरी: मां दुर्गा की नथिया और भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा ले उड़े चोर, ग्रामीणों में आक्रोश

Chatra News: चतरा के देवरिया गांव स्थित दुर्गा मंदिर में देर रात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपये के आभूषण और प्रतिमाएं चोरी कर लीं. मां दुर्गा की नथिया, भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा और भगवान गणेश की चांदी की प्रतिमा समेत कई कीमती सामान गायब मिले.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 12, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:04 PM IST
चतरा के देवरिया मंदिर में बड़ी चोरी: मां दुर्गा की नथिया और भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा ले उड़े चोर, ग्रामीणों में आक्रोश
Image Credit: चतरा के देवरिया मंदिर में बड़ी चोरी: मां दुर्गा की नथिया और भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा ले उड़े चोर, ग्रामीणों में आक्रोश

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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