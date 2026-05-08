शर्मनाक! जिस विभाग पर है बचाने की जिम्मेदारी, उसी ने रात के अंधेरे में कटवा दिए हरे पेड़, चतरा में मचा बवाल

Chatra News: चतरा जिले में वन विभाग की कार्यशैली को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा संभालने वाले विभाग पर ही बिना NOC दर्जनों हरे-भरे पेड़ों की कटाई कराने का आरोप लगा है. मामला इटखोरी प्रखंड के नगवां वन क्षेत्र का है, जहां विभाग द्वारा नए विश्रामगार (रेस्ट हाउस) का निर्माण कराया जा रहा है. आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मियों ने कई पेड़ों को कटवा दिया. इतना ही नहीं, कटे हुए पेड़ों के अवशेषों को छिपाने के लिए उन्हें झाड़ियों से ढंक दिया गया, ताकि किसी को इसकी भनक न लग सके. इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग आम लोगों को पेड़ काटने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देता है, लेकिन खुद नियमों की अनदेखी कर रहा है. लोगों ने इसे विभाग का दोहरा मापदंड बताया है. उनका कहना है कि अगर कोई आम व्यक्ति बिना अनुमति पेड़ काटता तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन विभागीय अधिकारियों के मामले में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है.

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मामले को लेकर जब वनरक्षी मृत्युंजय कुमार से पूछताछ की गई तो उन्होंने रेस्ट हाउस निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने की बात स्वीकार की. हालांकि उन्होंने दावा किया कि पेड़ कटाई के लिए NOC ली गई है. लेकिन कितने पेड़ काटे गए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होने की बात कही. साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में वरीय अधिकारियों से बात कर सही जानकारी दी जाएगी.

फिलहाल इस पूरे मामले ने वन विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले विभाग पर ही पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप लगना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या कटे हुए पेड़ों को लेकर जांच बैठाई जाती है या नहीं.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक