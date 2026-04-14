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प्यार, तकरार और फिर विवाह: चतरा में प्रेमी के इनकार के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने कराई शादी, सादगी के साथ एक हुए दो दिल

Jharkhand News: हंटरगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला सामने आया, जहां युवक के शादी से इंकार करने के बाद पंचायत और पुलिस की मौजूदगी में फैसला हुआ.अंत में शिव मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से दोनों की शादी करा दी गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:48 AM IST

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प्यार, तकरार और फिर विवाह:चतरा में प्रेमी के इनकार के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने कराई शादी, सादगी के साथ एक हुए दो दिल
प्यार, तकरार और फिर विवाह:चतरा में प्रेमी के इनकार के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने कराई शादी, सादगी के साथ एक हुए दो दिल

Jharkhand News: झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया, जहां एक प्रेम कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरे इलाके में इसकी खूब चर्चा होने लगी. ब्लूरी गांव के एक युवक और डाहा गांव की युवती के बीच पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में देख रहे थे, लेकिन इस रिश्ते का अंजाम इतना नाटकीय होगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. जब इस प्रेम संबंध की जानकारी ग्रामीणों को हुई, तो मामला धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल गया और दोनों परिवारों तक पहुंच गया. 

परिवारों ने आपसी सहमति से इस रिश्ते को स्वीकार करते हुए शादी की तारीख भी तय कर दी. लड़की पक्ष ने पूरे उत्साह के साथ शादी की तैयारियां शुरू कर दीं, लेकिन ऐन मौके पर युवक के अचानक शादी से इंकार कर देने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इस फैसले ने दोनों परिवारों के साथ-साथ गांव वालों को भी हैरान कर दिया, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ने लगा.

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न्याय की उम्मीद में दोनों पक्ष हंटरगंज थाना पहुंचे, जहां पुलिस की मौजूदगी में दोनों परिवारों, ग्रामीणों और बुजुर्गों की बैठक आयोजित की गई. काफी चर्चा और सामाजिक मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया कि जब दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध है, तो उन्हें विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। पंचायत और समाज के दबाव के बीच युवक भी इस फैसले के लिए तैयार हो गया.

इसके बाद बिना किसी धूमधाम के हंटरगंज स्थित शिव मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से दोनों की शादी करा दी गई. बिना बैंड-बाजे और बारात के, सिर्फ वरमाला और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार कर लिया. मौके पर उपस्थित परिजनों और ग्रामीणों ने नवदंपति को आशीर्वाद देकर उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं. 

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक

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