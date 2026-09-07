/रांची पुलिस की मुस्तैदी से कुछ घंटों में ही मिला MLA जनार्दन पासवान का बेटा

रांची के सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट सील

बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस फौरन एक्टिव हो गई थी. रांची के सभी एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया था. शहर से बाहर जाने वाली हर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी. इस बीच विधायक के बेटे के अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे गए थे और मामले में जांच शुरू कर दी और चेकिंग शुरू कर दिया था. जिसका नतीजा हुआ कि महज कुछ घंटों में विधायक जनार्दन पासवान के बेटे को बरामद कर लिया गया.