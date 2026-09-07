/रांची पुलिस की मुस्तैदी से कुछ घंटों में ही मिला MLA जनार्दन पासवान का बेटा

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MLA Janardan Paswan: झारखंड की राजधानी रांची में चतरा के विधायक जनार्दन पासवान के बेटे का अपहरण हो गया. इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस के पास की बताई जा रही है, जहां से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. वहीं, पुलिस ने रांची शहर के सभी एग्जिट प्वाइंट को सील कर दिया है. हालांकि, पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही विधायक के बेटे को बरामद कर लिया है.
रांची के सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट सील
बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस फौरन एक्टिव हो गई थी. रांची के सभी एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया था. शहर से बाहर जाने वाली हर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी. इस बीच विधायक के बेटे के अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे गए थे और मामले में जांच शुरू कर दी और चेकिंग शुरू कर दिया था. जिसका नतीजा हुआ कि महज कुछ घंटों में विधायक जनार्दन पासवान के बेटे को बरामद कर लिया गया.
कौन हैं जनार्दन पासवान, जानिए
जनार्दन पासवान चतरा विधानसभा सीट से विधायक हैं. वह झारखंड विधानसभा के लिए इस सीट से तीन बार चुने गए हैं. पहली बार वे साल 1995 में जनता दल के टिकट पर बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे. साल 2009 के विधानसभा चुनाव में जनार्दन पासवान राजद के टिकट पर चतरा से जीते. फिर साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जनार्दन पासवान LJP-R के टिकट पर चतरा के चुनावी रण में उतरे और जीत हासिल की.
बता दें कि जनार्दन पासवान का जन्म परतापुर गांव में हुआ है. उन्होंने परतापुर स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है. वे केएस संस्कृत यूनिवर्सिटी, दरभंगा से संस्कृत में ग्रेजुएट हैं. वह झारखंड की राजनीति का एक जाना-माना चेहरा हैं.