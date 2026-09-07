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रांची पुलिस की मुस्तैदी से कुछ घंटों में ही मिला MLA जनार्दन पासवान का बेटा

MLA Janardan Paswan: चतरा के विधायक जनार्दन पासवान को रांची पुलिस ने अपहरण के महज कुछ घंटों में बरामद कर लिया. घटना एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस के पास की बताई जा रही है, जहां से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:25 PM IST
रांची पुलिस की मुस्तैदी से कुछ घंटों में ही मिला MLA जनार्दन पासवान का बेटा
Image Credit: चतरा विधायक जनार्दन पासवान (File Photo)

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