/9 दिनों में दो महिलाओं के खातों से उड़े पैसे, साइबर ठगों का नया अड्डा बन रहा चतरा

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चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में साइबर ठगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते 9 दिनों के भीतर दो महिलाओं के बैंक खातों से कुल 15 हजार रुपये की रहस्यमयी निकासी ने बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों पीड़िताओं के पास न कोई संदिग्ध कॉल आया, न ओटीपी मांगा गया और न ही किसी लिंक पर क्लिक कराया गया, फिर भी खातों से रकम गायब हो गई. ताजा मामला नावाडीह पंचायत के खूंटीकेवालकला गांव की आशा देवी का है. उन्होंने हंटरगंज थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. आशा देवी के अनुसार, 14 जुलाई को उनके भाई प्रमोद यादव ने गूगल पे के माध्यम से 11 हजार रुपये भेजे थे. जब वह बैंक ऑफ इंडिया की हंटरगंज शाखा में राशि निकालने पहुंचीं तो पता चला कि खाते में केवल 1,880 रुपये शेष हैं.
बैंक जांच में खुलासा हुआ कि उसी दिन किसी प्राइवेट बीसी (बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट) के माध्यम से 10 हजार रुपये की निकासी कर ली गई. पीड़िता का कहना है कि उनके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है और उसने किसी को ओटीपी या अन्य जानकारी साझा नहीं किया है. इससे पहले 9 जुलाई को कोसमाही गांव की एक महिला के खाते से भी 5 हजार रुपये की निकासी हुई थी. लगातार सामने आ रहे मामलों से ग्रामीणों में दहशत है.
आशंका जताई जा रही है कि ठग आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) या बायोमेट्रिक क्लोनिंग का दुरुपयोग कर रहे हों. हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी. फिलहाल बैंक ने पीड़िता का खाता ब्लॉक कर दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. ग्रामीणों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है.
उधर, साइबर अपराध का गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों धर दबोचने में कामयाबी हासिल की. पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से कुल 27 मोबाइल, 39 फर्जी सिम बरामद हुआ है. बताया जाता है कि पकड़े गए साइबर अपराधी लंबे समय से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे. फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसा में लेकर विभिन्न तरह के ऐप डाउनलोड कराकर लोगों का सारा गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे.
इनपुट- रंजीत ओझा