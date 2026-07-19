/9 दिनों में दो महिलाओं के खातों से उड़े पैसे, साइबर ठगों का नया अड्डा बन रहा चतरा

चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में साइबर ठगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते 9 दिनों के भीतर दो महिलाओं के बैंक खातों से कुल 15 हजार रुपये की रहस्यमयी निकासी ने बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों पीड़िताओं के पास न कोई संदिग्ध कॉल आया, न ओटीपी मांगा गया और न ही किसी लिंक पर क्लिक कराया गया, फिर भी खातों से रकम गायब हो गई. ताजा मामला नावाडीह पंचायत के खूंटीकेवालकला गांव की आशा देवी का है. उन्होंने हंटरगंज थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. आशा देवी के अनुसार, 14 जुलाई को उनके भाई प्रमोद यादव ने गूगल पे के माध्यम से 11 हजार रुपये भेजे थे. जब वह बैंक ऑफ इंडिया की हंटरगंज शाखा में राशि निकालने पहुंचीं तो पता चला कि खाते में केवल 1,880 रुपये शेष हैं.