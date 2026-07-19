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9 दिनों में दो महिलाओं के खातों से उड़े पैसे, साइबर ठगों का नया अड्डा बन रहा चतरा

झारखंड का चतरा जिला साइबर अपराधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है. साइबर अपराधियों ने बीते 9 दिनों के भीतर दो महिलाओं को शिकार बनाया है. उनके पास न कोई संदिग्ध कॉल आया, न ओटीपी मांगा गया और न ही किसी लिंक पर क्लिक कराया गया, फिर भी खातों से रकम गायब हो गई.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 19, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:34 AM IST
9 दिनों में दो महिलाओं के खातों से उड़े पैसे, साइबर ठगों का नया अड्डा बन रहा चतरा
Image Credit: 9 दिनों में दो महिलाओं के खातों से उड़े पैसे, साइबर ठगों का नया अड्डा बन रहा चतरा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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