/Chatra News: आजादी के 78 साल बाद भी इस गांव में नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर बना दी 1 KM लंबा रास्ता

Chatra News: कहते हैं कि मजबूत हौसला और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट दूर की जा सकती है. इस कहावत को सच करके दिखाया है चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के तरवागड़ा पंचायत के शाही नौडीहवा टोला गांव के लोगों ने. ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के झूठे वादों से नाराज होकर खुद ही कच्ची सड़क का बीड़ा उठाया है. ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर श्रमदान दिया और खुद ही सड़क बनाने में जुट गए. इस दौरान प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिली. गांव में आजादी के 78 साल बीतने के बाद भी आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है. इस कारण ग्रामीणों को कीचड़मय रास्ते से आवागमन करना पड़ता था, जिससे बच्चों को स्कूल जाने, किसानों को खेतों तक पहुंचने और मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी होती थी.