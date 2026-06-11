/Chatra News: आजादी के 78 साल बाद भी इस गांव में नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर बना दी 1 KM लंबा रास्ता

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Chatra News: कहते हैं कि मजबूत हौसला और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट दूर की जा सकती है. इस कहावत को सच करके दिखाया है चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के तरवागड़ा पंचायत के शाही नौडीहवा टोला गांव के लोगों ने. ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के झूठे वादों से नाराज होकर खुद ही कच्ची सड़क का बीड़ा उठाया है. ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर श्रमदान दिया और खुद ही सड़क बनाने में जुट गए. इस दौरान प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिली. गांव में आजादी के 78 साल बीतने के बाद भी आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है. इस कारण ग्रामीणों को कीचड़मय रास्ते से आवागमन करना पड़ता था, जिससे बच्चों को स्कूल जाने, किसानों को खेतों तक पहुंचने और मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी होती थी.
कई बार ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कराने के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला. थक-हारकर यहां के ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर और श्रमदान कर कच्ची सड़क बना दी. इस संबंध में ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के समय नेता आते हैं और बड़े-बड़े वादे कर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं. वहीं मामले में प्रशासन भी सुध नहीं ले रहा है.
ग्रामीणों ने बताया कि आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा किया और उस राशि से एक जेसीबी मशीन मंगवाई. इसके बाद गांव के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी एकजुट होकर सड़क निर्माण कार्य में जुट गए. उनकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में एक किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क तैयार हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि यह कच्ची सड़क पंचफेडवा मैदान से PCC मुख्य मार्ग शाही तक बनाई गई है.
ग्रामीणों ने कहा कि सड़क नहीं रहने के कारण दूसरे गांव वाले बेटी की शादी करने से डरते हैं. अब ग्रामीणों ने सरकार से PCC सड़क की मांग की है, ताकि बारिश के मौसम में भी आवागमन सुगम हो सके. वहीं तरवागड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने कहा कि गांववालों ने प्रशंसनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है, जो सरकार के मुंह पर तमाचा है. जनप्रतिनिधियों के लिए भी यह एक सबक है, तो दूसरी तरफ यह प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक