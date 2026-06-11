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Chatra News: आजादी के 78 साल बाद भी इस गांव में नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर बना दी 1 KM लंबा रास्ता

Chatra News: चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के तरवागड़ा पंचायत के शाही नौडीहवा टोला गांव में ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर खुद ही सड़क निर्माण का बीड़ा उठा लिया. ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर जेसीबी मंगवाकर करीब एक किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क तैयार की.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 11, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:49 PM IST
Chatra News: आजादी के 78 साल बाद भी इस गांव में नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर बना दी 1 KM लंबा रास्ता
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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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