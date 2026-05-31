Chatra News: न फोन कॉल, न OTP और न ही ATM... फिर भी खाते से साफ हो गए ₹20,000

Chatra News: झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र से साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. थाना क्षेत्र के जबड़ा गांव निवासी सरिता कुमारी के बैंक खाते से बिना किसी ओटीपी, फोन कॉल, लिंक या एटीएम कार्ड के 20 हजार रुपये की अवैध निकासी कर ली गई. इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच चिंता का माहौल है और बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

पीड़िता सरिता कुमारी ने बताया कि उन्होंने बैंक से लिए गए ऋण की राशि में से स्वयं केवल 20 हजार रुपये निकाले थे. इसके बाद जब वह खाते की एंट्री कराने बैंक पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से कुल 40 हजार रुपये की निकासी दर्ज है. यानी उनके खाते से अतिरिक्त 20 हजार रुपये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिए गए. इस जानकारी के बाद उनके होश उड़ गए.

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सरिता कुमारी का कहना है कि उनके पास कोई एटीएम कार्ड नहीं है और न ही उनका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक है. उन्होंने किसी को ओटीपी भी साझा नहीं किया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया. वहीं, बैंक प्रबंधन ने जांच के दौरान बताया कि संबंधित राशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) के माध्यम से अंगूठे के सत्यापन के जरिए निकाली गई है. इससे फर्जी बायोमेट्रिक या अंगूठे के क्लोन के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है.

घटना के बाद पीड़िता ने बैंक प्रबंधन और हंटरगंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. पिछले 15 दिनों के भीतर क्षेत्र में साइबर ठगी का यह दूसरा मामला है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में डर का माहौल है. अब सभी की नजर पुलिस और बैंक प्रशासन की जांच पर टिकी हुई है.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक