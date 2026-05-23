Chatra News: मां को प्रेमी के साथ देख भड़का बेटा, दोस्तों संग मिलकर किया मर्डर, जंगल में गाड़ दी लाश

झारखंड के चतरा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्रेम संबंध के कारण एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह मामला लावालौंग थाना क्षेत्र का है, जहां इस घटना ने पूरे इलाके में डर और सनसनी का माहौल बना दिया है. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के पीछे पारिवारिक गुस्सा और बदले की भावना थी.

पुलिस के अनुसार, मृतक गुड्डू मुंडा का रीता देवी नाम की एक महिला के साथ प्रेम संबंध था. यह रिश्ता महिला के बेटे राकेश मुंडा को बिल्कुल पसंद नहीं था. एक दिन राकेश ने अपनी मां को गुड्डू मुंडा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. इसके बाद उसके मन में गुस्सा भर गया और उसने बदला लेने की ठान ली. इसी गुस्से में उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई.

योजना के अनुसार, 30 मार्च को गुड्डू मुंडा को लावालौंग-पांकी रूट की बस से मंधनिया घाटी के पास जबरन उतार लिया गया. इसके बाद उसे पास के जंगल में ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को वहीं जंगल में गड्ढा खोदकर दफना दिया, ताकि किसी को इस घटना की जानकारी न मिल सके.

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इस मामले में सिमरिया एसडीपीओ शुभम भाउसाहेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया. पुलिस ने तकनीकी जांच और कड़ी पूछताछ के आधार पर तीन आरोपियों महेश गंझू, नितेश कुमार और कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया है. इनकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से कंकाल बन चुका शव भी बरामद कर लिया है. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

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पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता राकेश मुंडा और उसकी मां रीता देवी अभी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.