Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3215668
Zee Bihar JharkhandJharkhand

Chatra Petrol crisis: चतरा में पेट्रोल की कमी से मचा हाहाकार, पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतारें

Chatra Petrol crisis: चतरा में पेट्रोल संकट गहराने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो चुका है, जबकि कुछ जगहों पर सीमित मात्रा में ही पेट्रोल दिया जा रहा है. एम्बुलेंस सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 13, 2026, 03:04 PM IST

Trending Photos

Chatra Petrol crisis: चतरा में पेट्रोल की कमी से मचा हाहाकार, पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतारें
Chatra Petrol crisis: चतरा में पेट्रोल की कमी से मचा हाहाकार, पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतारें

Chatra Petrol crisis: झारखंड के चतरा में पेट्रोल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. शहर के आधा दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों में से फिलहाल केवल दो पंपों पर ही सीमित मात्रा में पेट्रोल उपलब्ध है. इससे आम लोगों के साथ-साथ वाहन चालकों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं. स्थिति ऐसी हो गई है कि पेट्रोल लेने के लिए लोगों को घंटों लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन इसेक बावजूद उन्हें केवल 300से 500 रुपये तक ही पेट्रोल दिया जा रहा है. अचानक उत्पन्न हुए इस संकट ने शहर की रफ्तार पर असर डालना शुरू कर दिया है और लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है.

जिसको दुर की यात्रा करना है उन लोगों के लिए यह बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है. कई लोगों को शादी समारोह में शामिल होने जाना है, जबकि परिक्षार्थियों को समय पर परिक्षा देने परिक्षा केंद्र पहुंचने की चिंता सता रही है. पेट्रोल की कमी के कारण लोगों को अपनी यात्रा की योजना बदलना पड़ रहा है और कई लोगों का जरूरी काम भी समय पर नहीं हो पा रहा हैं.

ये भी पढ़ें: कैबिनेट बैठक में 19 गाड़ियां लेकर पहुंचे CM सम्राट, कार पूलिंग करके आए 3 मंत्री

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा संभावित युद्ध की आशंका के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने की चर्चा है. लोगों के मुताबिक इसी वजह से शहर में पेट्रोल संकट गहराया है. हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

पेट्रोल की कमी का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है. सदर अस्पताल से हजारीबाग और रांची रेफर किए जाने वाले मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी ईंधन की कमी से जूझ रही हैं. इससे मरीजों की जान पर खतरा बढ़ गया है.लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था बहाल करने और सभी पेट्रोल पंपों पर सुचारु रूप से ईंधन उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि आम जनजीवन सामान्य हो सके.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक

TAGS

Chatra Petrol crisis