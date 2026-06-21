Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /चतरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 60 लाख के ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त

चतरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 60 लाख के ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त

झारखंड के चतरा जिले की पुलिस ने वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के पैनीकला गांव के पास एक सफल अभियान चलाकर भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी को नाकाम किया है. पुलिस ने हरदाही-कौलेश्वरी मुख्य पथ पर घेराबंदी कर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो से 277 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:05 PM IST
चतरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 60 लाख के ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त
Image Credit: चतरा पुलिस ने 60 लाख के ब्राउन शुगर के साथ तस्कर कमलेश गिरफ्तार

About the Author

Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसराय गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे पप्पू यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना
Begusarai News1 hr ago
2
Vaishali news2 hrs ago
3
Katihar News2 hrs ago
4
Muzaffarpur News2 hrs ago
5
siwan news2 hrs ago