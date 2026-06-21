वाहन की तलाशी के दौरान तस्कर के पास से उक्त 277 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. वहीं तस्कर का मोबाइल और वाहन को जब्त करते हुए थाने लाया गया. पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही साथ इस कांड में शामिल अन्य तस्करों की तलाश में पुलिस जुट गई है. इस सफल छापेमारी टीम में एसडीपीओ के अलावा एनडीपीएस थाना प्रभारी शमी अंसारी, वशिष्ट नगर थाना के एएसआई छोटन राम व कई पुलिस जवान शामिल थे.