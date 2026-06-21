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चतरा पुलिस ने वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के पैनीकला गांव स्थित हरदाही-कौलेश्वरी मुख्य पथ से 60 लाख रुपये के ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर कमलेश कुमार वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के राजगुरूआ गांव का रहने वाला है. उसके पास से 277 ग्राम ब्राउन शुगर के अलावा एक स्कॉर्पियो वाहन व एक मोबाइल जब्त किया गया. यह जानकारी एसडीपीओ सन्नी वर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी.
उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति सफेद रंग की स्कॉर्पियो में पैनीकला के आगे ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने जा रहा है. सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरदाही-कौलेश्वरी सड़क पर पहुंचकर मोर्चा संभाला. इसी क्रम में दंतार की ओर से एक स्कॉर्पियो आती दिखाई दी, जिसकी घेराबंदी कर पुलिस ने वाहन को रोक लिया.
वाहन की तलाशी के दौरान तस्कर के पास से उक्त 277 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. वहीं तस्कर का मोबाइल और वाहन को जब्त करते हुए थाने लाया गया. पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही साथ इस कांड में शामिल अन्य तस्करों की तलाश में पुलिस जुट गई है. इस सफल छापेमारी टीम में एसडीपीओ के अलावा एनडीपीएस थाना प्रभारी शमी अंसारी, वशिष्ट नगर थाना के एएसआई छोटन राम व कई पुलिस जवान शामिल थे.