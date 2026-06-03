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चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 9 लाख की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, मोबाइल चैट खोलें बड़े राज

Chatra News: चतरा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र से 44 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 9 लाख रुपये बताई जा रही है. आरोपी के मोबाइल से तस्करी से जुड़े व्हाट्सएप चैट और फोटो भी मिले हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:46 AM IST

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चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 9 लाख की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, मोबाइल चैट खोलें बड़े राज
चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 9 लाख की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, मोबाइल चैट खोलें बड़े राज

Chatra News: चतरा पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र के जपुआ मैदान से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके पास से करीब 9 लाख रुपये मूल्य की अवैध ब्राउन शुगर बरामद की है. इस कार्रवाई को जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

मुख्यालय DSP सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि SP अनिमेष नैथानी को जपुआ मैदान में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना की सत्यता की पुष्टि के बाद गिद्धौर अंचलाधिकारी अनंत शयनम विश्वकर्मा और थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया.

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पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जपुआ गांव निवासी 22 वर्षीय दीपक कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से प्लास्टिक पैकेट सहित करीब 44 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुई. इसके अलावा आरोपी के पास से वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया.

मोबाइल की जांच के दौरान पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई व्हाट्सएप चैट, फोटो और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं. इन डिजिटल साक्ष्यों का प्रिंट आउट निकालकर जब्ती सूची में शामिल किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गिद्धौर थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक

 

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