/झारखंड से उत्तर प्रदेश भेजा जाना था 1 करोड़ 36 लाख का डोडा, चतरा पुलिस ने रास्ते में किया जब्त

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चतरा पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने लावालौंग इलाके में छापेमारी कर करीब 1 टन अवैध डोडा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 36 लाख रुपये बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस को चकमा देकर तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे.
दरअसल, सिमरिया एसडीपीओ शुभम नागरगोजे भाउसाहब को गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग के ग्राम होसिर (धनियोना) निवासी जंगाली गंझू के पुराने मिट्टी के मकान में तस्करों ने भारी मात्रा में डोडा डंप कर रखा है.
एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआई विधायक प्रसाद यादव और पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर पर छापा मारा. मौके से 912 किलोग्राम डोडा और आरोपी का बैंक पासबुक बरामद किया गया. यह खेप लावालौंग से मनातू और पलामू के रास्ते उत्तर प्रदेश भेजी जानी थी.
एसडीपीओ शुभम नागरगोजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त लहजे में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मामले में लावालौंग थाने में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत प्राथमिकी (कांड सं-02/2026) दर्ज कर ली गई है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक