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झारखंड से उत्तर प्रदेश भेजा जाना था 1 करोड़ 36 लाख का डोडा, चतरा पुलिस ने रास्ते में किया जब्त

Chatra News: चतरा पुलिस ने 28 जून, 2026 दिन रविवार को 1 करोड़ 36 लाख का 912 किलो अवैध डोडा जब्त किया है. इस कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि झारखंड से उत्तर प्रदेश यह डोडा भेजा जाना था.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:38 PM IST
झारखंड से उत्तर प्रदेश भेजा जाना था 1 करोड़ 36 लाख का डोडा, चतरा पुलिस ने रास्ते में किया जब्त
Image Credit: (Z News) चतरा पुलिस ने अवैध डोडा जब्त कियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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