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यहां सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज होता है! 2-3 दवाओं के भरोसे चल रहा चतरा सदर अस्पताल

Chatra News: चतरा सदर अस्पताल में इलाज सर्दी, खांसी और बुखार जैसी आम बीमारियों तक सिमट गया है. इस बदहाली से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:56 AM IST

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2-3 दवाओं के भरोसे चल रहा चतरा सदर अस्पताल
2-3 दवाओं के भरोसे चल रहा चतरा सदर अस्पताल

Chatra News: चतरा का सदर अस्पताल अपनी बदहाल स्थिति के कारण इन दिनों सवालों के घेरे में है. कागजों पर इसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बताया जाता हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आती है. यहां चिकित्सा उपचार का दायरा इतना सीमित हो गया है कि अब यह अस्पताल असल में सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार जैसी आम बीमारियों के इलाज तक ही सिमट कर रह गया है. बड़े मामले होने पर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है.

जरूरी जांच सुविधाओं तक पहुंच नहीं
अस्पताल आने वाले मरीजों का कहना है कि उन्हें न तो पर्याप्त दवाएं मिल रही हैं और न ही जरूरी जांच सुविधाओं तक उनकी पहुंच है. डॉक्टरों द्वारा लिखी गई पांच दवाओं में से, अस्पताल की फार्मेसी सिर्फ दो या तीन दवाएं ही दे पाती है. बाकी दवाओं के लिए, मरीजों को बाहर की फार्मेसी पर निर्भर रहना पड़ता है. इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है.

निजी जांच केंद्रों की ओर रुख
इतना ही नहीं, अस्पताल में मुफ्त एक्स-रे जैसी बुनियादी सुविधा भी ठप पड़ी है, जिससे मरीजों को निजी जांच केंद्रों की ओर रुख करना पड़ रहा है. ऐसे में मुफ्त इलाज का सरकारी दावा पूरी तरह खोखला साबित होता दिख रहा है. अस्पताल प्रबंधन भी समस्याओं से इनकार नहीं कर रहा. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. पंकज कुमार ने स्वीकार किया कि अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है. नाक, कान, आंख और हड्डी रोग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के लिए एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है. फिलहाल कुछ एमडी मेडिसिन डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों से प्रतिनियुक्ति पर लाए गए चिकित्सकों के भरोसे ही व्यवस्था चल रही है.

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वर्तमान में 19 डॉक्टर ही कार्यरत
जानकारी के अनुसार, अस्पताल में कुल 31 डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 19 डॉक्टर ही कार्यरत हैं. इनमें से भी 8 डॉक्टर प्रति नियुक्ति पर हैं, जो स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता. अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉक्टरों की कमी और संसाधनों के अभाव का खामियाजा कब तक गरीब मरीजों को भुगतना पड़ेगा? क्या स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर स्थिति पर जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर मरीज यूं ही परेशान होते रहेंगे?

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक

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