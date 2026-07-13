/चतरा में सांप का तांडव: 126 लोगों को मिला जीवनदान, पर लापरवाही और अंधविश्वास ने ली आधे दर्जन की जान

राज्य चुनें
Chatra News: मानसून की दस्तक के साथ ही चतरा जिले में जहरीले सांपों का कहर बढ़ गया है. एक ओर जहां सदर अस्पताल में समय पर इलाज मिलने से 100 से अधिक सर्पदंश पीड़ितों की जान बचाई जा चुकी है, वहीं दूसरी ओर झाड़-फूंक, अंधविश्वास और लापरवाही के कारण आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. चिंता की बात यह भी है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स और लोकप्रियता के लिए जहरीले सांपों के साथ जानलेवा स्टंट कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.
चतरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. पंकज के अनुसार, मई, जून और जुलाई के दौरान अब तक सर्पदंश के 126 मामले सामने आए हैं. राहत की बात यह है कि समय पर अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीजों का सफल इलाज किया गया और अस्पताल में सर्पदंश से एक भी मौत नहीं हुई. हाल ही में रामटुंडा गांव की पूजा कुमारी को रसोई में काम करने के दौरान सांप ने काट लिया. परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए सांप को एक डिब्बे में बंद किया और तुरंत सदर अस्पताल पहुंच गए, जिससे डॉक्टरों को इलाज में मदद मिली और पूजा की जान बच गई.
इसके विपरीत, जागरूकता की कमी कई परिवारों के लिए दुखद साबित हुई. लावालौंग प्रखंड के हाहे गांव में 8 वर्षीय मनीष को रात में सांप ने काट लिया. अस्पताल से रांची स्थित रिम्स रेफर किए जाने के बावजूद परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने तांत्रिक के पास ले गए, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं, हंटरगंज के उरैली गांव में 39 वर्षीय रंजू कुमारी ने रात में सांप के काटने को चींटी का काटना समझकर नजरअंदाज कर दिया. सुबह तक जहर पूरे शरीर में फैल गया और इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई, जिससे उनके तीन बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया.
इन घटनाओं के बावजूद जिले में कुछ लोग जहरीले सांपों के साथ खतरनाक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं. कुंदा निवासी बुधन भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह जिंदा जहरीले सांप को गले में लपेटकर और मुंह में दबाकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में समय बर्बाद न करें. तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय उपचार कराना ही जीवन बचाने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपाय है.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक