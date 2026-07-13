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चतरा में सांप का तांडव: 126 लोगों को मिला जीवनदान, पर लापरवाही और अंधविश्वास ने ली आधे दर्जन की जान

Chatra News: मानसून के दौरान चतरा में सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सदर अस्पताल में समय पर इलाज मिलने से 126 मरीजों की जान बचाई गई, जबकि झाड़-फूंक और लापरवाही के कारण कई लोगों की मौत हो गई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 13, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:11 AM IST
चतरा में सांप का तांडव: 126 लोगों को मिला जीवनदान, पर लापरवाही और अंधविश्वास ने ली आधे दर्जन की जान
Image Credit: चतरा में सांप का तांडव: 126 लोगों को मिला जीवनदान, पर लापरवाही और अंधविश्वास ने ली आधे दर्जन की जानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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