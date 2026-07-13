/चतरा में सांप का तांडव: 126 लोगों को मिला जीवनदान, पर लापरवाही और अंधविश्वास ने ली आधे दर्जन की जान

इसके विपरीत, जागरूकता की कमी कई परिवारों के लिए दुखद साबित हुई. लावालौंग प्रखंड के हाहे गांव में 8 वर्षीय मनीष को रात में सांप ने काट लिया. अस्पताल से रांची स्थित रिम्स रेफर किए जाने के बावजूद परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने तांत्रिक के पास ले गए, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं, हंटरगंज के उरैली गांव में 39 वर्षीय रंजू कुमारी ने रात में सांप के काटने को चींटी का काटना समझकर नजरअंदाज कर दिया. सुबह तक जहर पूरे शरीर में फैल गया और इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई, जिससे उनके तीन बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया.