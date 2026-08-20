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चतरा में सांपों का आतंक, 19 दिनों में 81 लोग बने सर्पदंश का शिकार, आधा दर्जन लोगों की गई जान

Chatra News: झारखंड के चतरा जिले में बारिश के मौसम के साथ सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. अगस्त के 19 दिनों में 81 लोग सांप के काटने के बाद सदर अस्पताल पहुंचे हैं. वहीं, समय पर इलाज नहीं मिलने और झाड़-फूंक के चक्कर में करीब आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 20, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:18 AM IST
चतरा में सांपों का आतंक, 19 दिनों में 81 लोग बने सर्पदंश का शिकार, आधा दर्जन लोगों की गई जान
Image Credit: चतरा में सांपों का आतंक, 19 दिनों में 81 लोग बने सर्पदंश का शिकार (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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