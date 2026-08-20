/चतरा में सांपों का आतंक, 19 दिनों में 81 लोग बने सर्पदंश का शिकार, आधा दर्जन लोगों की गई जान

राज्य चुनें
Chatra News: बारिश के मौसम के साथ ही झारखंड के चतरा जिले में सांपों का आतंक बढ़ गया है. सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं का अंदाजा महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त माह में बीते मात्र 19 दिनों में 81 लोगों को विषधरों ने अपना शिकार बनाया है और वे सदर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उनका बेहतर इलाज किया गया है. वहीं, दूसरी ओर समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने और अंधविश्वास में पड़कर झाड़-फूंक के चक्कर में समय गंवा देने वाले करीब आधा दर्जन लोगों की जान भी जा चुकी है. सर्पदंश की लगातार बढ़ती घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है.
सबसे चिंताजनक तस्वीर तो सदर अस्पताल के ठीक सामने स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में देखने को मिली, जहां सर्पदंश के बाद इलाज कराने के बजाय झाड़-फूंक का खेल चलता रहा. बताया जाता है कि एक सर्पदंश पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने में समय गंवाया गया. हालत बिगड़ने के बाद भी झाड़-फूंक जारी रही. आखिरकार झाड़-फूंक करने वाला व्यक्ति भी मरीज को छोड़कर वहां से फरार हो गया. इसके बाद परिजन आनन-फानन में गंभीर हालत में मरीज को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे.
यहां चिकित्सकों ने तत्काल इलाज शुरू किया और एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त डोज देकर मरीज की हालत में सुधार किया. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. मनीष लाल ने बताया कि समय पर अस्पताल लाए गए सर्पदंश के सभी मरीजों की जान बचाई जा चुकी है. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि सांप काटने के बाद झाड़-फूंक के चक्कर में समय बर्बाद न करें और पीड़ित को तत्काल अस्पताल पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है. समय पर उचित उपचार मिलने से सर्पदंश के अधिकांश मामलों में मरीज की जान बचाई जा सकती है.
परंतु अब सवाल यह है कि जब अस्पताल में इलाज और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है, तो आखिर लोग अब भी अंधविश्वास के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहे हैं? चिकित्सकों का कहना है कि सर्पदंश के बाद समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है. ऐसे में लोगों को झाड़-फूंक और अंधविश्वास से बचते हुए पीड़ित को तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सके.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक