/चतरा में सांपों का आतंक, 19 दिनों में 81 लोग बने सर्पदंश का शिकार, आधा दर्जन लोगों की गई जान

Chatra News: बारिश के मौसम के साथ ही झारखंड के चतरा जिले में सांपों का आतंक बढ़ गया है. सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं का अंदाजा महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त माह में बीते मात्र 19 दिनों में 81 लोगों को विषधरों ने अपना शिकार बनाया है और वे सदर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उनका बेहतर इलाज किया गया है. वहीं, दूसरी ओर समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने और अंधविश्वास में पड़कर झाड़-फूंक के चक्कर में समय गंवा देने वाले करीब आधा दर्जन लोगों की जान भी जा चुकी है. सर्पदंश की लगातार बढ़ती घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है.