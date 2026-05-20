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Chatra Weather: चतरा में भीषण गर्मी से हाहाकार, तापमान 42 डिग्री के पार, उल्टी-दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों से भरा सदर अस्पताल

Chatra Weather: झारखंड के चतरा में भीषण गर्मी और हिट वेव का कहर लगातार बढ़ रहा है. 42 डिग्री तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सदर अस्पताल में उल्टी-दस्त, डिहाइड्रेशन और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की चेतावनी दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 11:40 AM IST

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Chatra Weather: चतरा में भीषण गर्मी से हाहाकार, तापमान 42 डिग्री के पार, उल्टी-दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों से भरा सदर अस्पताल
Chatra Weather: चतरा में भीषण गर्मी से हाहाकार, तापमान 42 डिग्री के पार, उल्टी-दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों से भरा सदर अस्पताल

Chatra Weather: झारखंड के चतरा जिले में भीषण गर्मी और हिट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही सड़कें सूनी दिखने लगती हैं और दोपहर होते-होते बाजारों में भी सन्नाटा छा जाता है. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.

भीषण गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई दे रहा है. चतरा सदर अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अस्पताल में लूज मोशन, उल्टी-दस्त, डिहाइड्रेशन, बुखार और गर्मी से जुड़ी अन्य बीमारियों के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं. डॉक्टरों के अनुसार सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं. कई मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, जबकि कुछ मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

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गर्मी का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है. कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है. उनका कहना है कि जब तक तापमान कम नहीं होता, तब तक बच्चों की सेहत को देखते हुए उन्हें घर पर ही रखना बेहतर होगा.

चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने, ors और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक

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