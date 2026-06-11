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रांची की युवती, चतरा में कत्ल: नदी किनारे दफन लाश ने खोला राज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच से सलाखों के पीछे पहुंचे हत्यारे

Chatra News: चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र में साफी नदी के बालू में दबे मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. प्रेम प्रसंग और शादी के दबाव से परेशान प्रेमी ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 11, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:05 AM IST
रांची की युवती, चतरा में कत्ल: नदी किनारे दफन लाश ने खोला राज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच से सलाखों के पीछे पहुंचे हत्यारे
Image Credit: रांची की युवती, चतरा में कत्ल: नदी किनारे दफन लाश ने खोला राज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच से सलाखों के पीछे पहुंचे हत्यारे

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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