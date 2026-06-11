/रांची की युवती, चतरा में कत्ल: नदी किनारे दफन लाश ने खोला राज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच से सलाखों के पीछे पहुंचे हत्यारे

Chatra News: झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में साफी नदी के बालू में दबे मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती की हत्या प्रेम प्रसंग और शादी को लेकर हुए विवाद के कारण की गई थी. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.