'पात्र नागरिकों को न हो कोई परेशानी': SIR की समीक्षा करने गुमला पहुंचे CEO के. रवि कुमार, दिए दिशा-निर्देश

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SIR-2026 यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की जमीनी स्थिति का जायजा लेने गुमला पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने ग्राउंड जीरो की वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि SIR की प्रक्रिया के दौरान पात्र भारतीय नागरिकों को किसी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए. वहीं, नागरिकता अथवा पात्रता को लेकर संदिग्ध मामलों की विधिवत जांच कर तथ्यों के आधार पर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करते हुए मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.
अधिकारी घर जाकर स्थानीय स्तर पर लें जानकारी
उन्होंने ERO और AERO स्तर पर बूथवार प्रगति, लंबित मामलों और सामने आ रही समस्याओं की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया. साथ ही BLO के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने और उनके स्तर पर आने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के लिए कहा. के. रवि कुमार ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कई नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में जन्म स्थान, माता-पिता, भाई-बहन और अन्य पारिवारिक अभिलेखों के माध्यम से तथ्यों का सत्यापन किया जाए. जरूरत पड़ने पर अधिकारी घर जाकर स्थानीय स्तर पर भी जानकारी प्राप्त करें.
'किसी प्रकार का नया प्रमाण-पत्र जारी नहीं होता'
विवाह के बाद महिलाओं के मामलों में मायके के खतियान, पारिवारिक विवरण और अन्य वैध दस्तावेजों को भी सत्यापन के आधार के रूप में देखने का निर्देश दिया गया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि SIR के नाम पर किसी प्रकार का नया प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है. उन्होंने नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों द्वारा भरे जा रहे फॉर्म-6 के डिजिटलीकरण में तेजी लाने के साथ-साथ डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि SIR की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तथ्यों के सत्यापन को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जाए, ताकि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे और मतदाता सूची की शुद्धता भी सुनिश्चित हो सके.