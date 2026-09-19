'पात्र नागरिकों को न हो कोई परेशानी': SIR की समीक्षा करने गुमला पहुंचे CEO के. रवि कुमार, दिए दिशा-निर्देश

'किसी प्रकार का नया प्रमाण-पत्र जारी नहीं होता'

विवाह के बाद महिलाओं के मामलों में मायके के खतियान, पारिवारिक विवरण और अन्य वैध दस्तावेजों को भी सत्यापन के आधार के रूप में देखने का निर्देश दिया गया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि SIR के नाम पर किसी प्रकार का नया प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है. उन्होंने नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों द्वारा भरे जा रहे फॉर्म-6 के डिजिटलीकरण में तेजी लाने के साथ-साथ डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि SIR की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तथ्यों के सत्यापन को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जाए, ताकि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे और मतदाता सूची की शुद्धता भी सुनिश्चित हो सके.