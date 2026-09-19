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'पात्र नागरिकों को न हो कोई परेशानी': SIR की समीक्षा करने गुमला पहुंचे CEO के. रवि कुमार, दिए दिशा-निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार SIR की समीक्षा करने गुमला पहुंचे. CEO ने स्पष्ट किया कि SIR के नाम पर किसी प्रकार का नया प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 19, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:38 PM IST
'पात्र नागरिकों को न हो कोई परेशानी': SIR की समीक्षा करने गुमला पहुंचे CEO के. रवि कुमार, दिए दिशा-निर्देश
Image Credit: SIR की समीक्षा करने गुमला पहुंचे CEO के. रवि कुमार (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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