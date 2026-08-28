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JSSC-CGL धांधली मामला: CID की बड़ी कार्रवाई, 4 सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार

JSSC CGL Exam Scam: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा में गड़बड़ी मामले में CID की ने बड़ी कार्रवाई की है. CGL परीक्षा में सफल हुए चार अभ्यर्थियों को CID ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभ्यर्थियों से परीक्षा में अनियमितता को लेकर पूछताछ की जा रही है.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:17 PM IST
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Image Credit: झारखंड न्यूज (File Photo)

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