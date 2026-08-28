/JSSC-CGL धांधली मामला: CID की बड़ी कार्रवाई, 4 सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार

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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा में हुई धांधली के मामले में सीआईडी ने 28 अगस्त, 2026 दिन शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. मामले की जांच कर रही सीआईडी ने CGL परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है.
कांड संख्या 01/2025 के तहत हुई कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई CID थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की गई है. गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है. सीआईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा पास करने के लिए उन्होंने किन-किन बिचौलियों से संपर्क किया था. इसके लिए कितना की डीलिंग हुई थी.
सिंडिकेट और सॉल्वर गैंग से तार जुड़ने की आशंका
शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों, ओएमआर (OMR) शीट में हेराफेरी या रिमोट एक्सेस के जरिए से सफलता हासिल की थी. जांच एजेंसी अब उनके बैंक खातों, कॉल डिटेल्स (CDR) को खंगाल रही है.
कई और बड़े चेहरों और अफसरों पर गिर सकती है गाज
वहीं, मामले की जांच का सीआईडी की तरफ से दायरा बढ़ाए जाने से इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों में हड़कंप मच गया है. सूत्रों की मानें तो गिरफ्तार अभ्यर्थियों से मिले सुरागों के आधार पर आयोग (JSSC) से जुड़े कुछ कर्मचारियों, परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों और बिचौलियों पर जल्द ही शिकंजा कसा जा सकता है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां संभव हैं.
बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दिनों छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था. छात्रों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जांच की मांग की थी. छात्रों की मांग को मानते राज्य सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और मामले की जांच सीआईडी कर रही है.