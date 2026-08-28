/JSSC-CGL धांधली मामला: CID की बड़ी कार्रवाई, 4 सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार

कई और बड़े चेहरों और अफसरों पर गिर सकती है गाज

वहीं, मामले की जांच का सीआईडी की तरफ से दायरा बढ़ाए जाने से इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों में हड़कंप मच गया है. सूत्रों की मानें तो गिरफ्तार अभ्यर्थियों से मिले सुरागों के आधार पर आयोग (JSSC) से जुड़े कुछ कर्मचारियों, परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों और बिचौलियों पर जल्द ही शिकंजा कसा जा सकता है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां संभव हैं.