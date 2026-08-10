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छात्रों के विधानसभा घेराव के बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को किया गिरफ्तार

Jharkhnad news: रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव के बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को गिरफ्तार कर लिया है. सीआईडी ने उनसे पूर्व में कई दौर की पूछताछ की थी. अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

Written ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:09 PM IST
छात्रों के विधानसभा घेराव के बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को किया गिरफ्तार
Image Credit: एल. ख्यांग्ते, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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