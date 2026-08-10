/छात्रों के विधानसभा घेराव के बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को किया गिरफ्तार

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Jharkhnad News: झारखंड की राजधानी में रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. इस बीच सोमवार को छात्रों ने विधानसभा कूच किया. छात्रों के विधानसभा घेराव के बीच सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की. सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को गिरफ्तार कर लिया है. एल. ख्यांग्ते की गिरफ्तारी जेपीएससी 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की वजह से हुई है. बता दें कि जेपीएससी के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं. इस गड़बड़ी को लेकर छात्रों को आंदोलन लगातार चल रहा है.
दरअसल, सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से इससे पहले कई दौर की पूछताछ कर चुकी है. सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को पूछताछ के बाद 10 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. ध्यान दीजिएगा कि जेपीएससी की परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद एल. ख्यांग्ते को इस्तीफा देना पड़ा था.
एल. खियांग्ते ने हाल ही में जेपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था. उन्होंने ई-मेल के जरिए अपना इस्तीफा राजभवन भेजा था. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था. उनका इस्तीफा ऐसे समय आया था, जब 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद चल रहा था. छात्रों ने परीक्षा के परिणाम में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया था. इसे लेकर छात्र लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं.
ख्यांग्ते के कई ठिकानों पर सीआईडी ने पहले रेड भी किया था. इसे सीआईडी की बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. जेपीएससी के तीन सदस्यों ने भी एक दिन पहले रविवार को इस्तीफा दे दिया था. उनसे भी सीआईडी पूछताछ की थी. सीआईडी ने पूछताछ के लिए जेपीएससी के सदस्यों को भी समन भेजा है, उसके बाद ही सरकार ने उनसे इस्तीफा देने को कहा है.