/छात्रों के विधानसभा घेराव के बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को किया गिरफ्तार

Jharkhnad News: झारखंड की राजधानी में रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. इस बीच सोमवार को छात्रों ने विधानसभा कूच किया. छात्रों के विधानसभा घेराव के बीच सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की. सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को गिरफ्तार कर लिया है. एल. ख्यांग्ते की गिरफ्तारी जेपीएससी 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की वजह से हुई है. बता दें कि जेपीएससी के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं. इस गड़बड़ी को लेकर छात्रों को आंदोलन लगातार चल रहा है.