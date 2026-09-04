/सीआईडी की JSSC दफ्तर और सचिव के आवास पर छापेमारी, OMR शीट बरामद

राज्य चुनें
भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, धांधली और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच कर रही सीआईडी ने विशेष टीम ने 4 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) कार्यालय पहुंचकर आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की. टीम ने परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की. जांच के दौरान सीआईडी की टीम ने आयोग के रिकॉर्ड रूम और अन्य संबंधित शाखाओं में रखे दस्तावेजों को खंगाला. सूत्रों के अनुसार, टीम को कुछ ओएमआर शीट और परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं. हालांकि, बरामद दस्तावेजों की संख्या और उनकी प्रकृति को लेकर सीआईडी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
सूत्रों के मुताबिक, जेएसएससी कार्यालय पहुंचने से पहले सीआईडी की टीम ने रांची के मोरहाबादी स्थित हरिहर सिंह रोड में आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता के आवास पर भी तलाशी ली. बताया जा रहा है कि टीम ने आवास पर मौजूद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की. हालांकि, आवास पर हुई तलाशी और वहां से किसी सामग्री की बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि परीक्षा से संबंधित कथित अनियमितता किस स्तर पर हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.
जांच के दौरान बरामद दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का मिलान परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड से किया जा रहा है. सीआईडी यह भी जांच रही है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या अन्य गोपनीय सामग्री तक किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच तो नहीं हुई थी. सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है. फिलहाल सीआईडी की ओर से सचिव के आवास पर तलाशी, जेएसएससी कार्यालय में हुई पूछताछ और कथित बरामदगी को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
इनपुट: आईएएनएस