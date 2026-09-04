/सीआईडी की JSSC दफ्तर और सचिव के आवास पर छापेमारी, OMR शीट बरामद

भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, धांधली और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच कर रही सीआईडी ने विशेष टीम ने 4 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) कार्यालय पहुंचकर आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की. टीम ने परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की. जांच के दौरान सीआईडी की टीम ने आयोग के रिकॉर्ड रूम और अन्य संबंधित शाखाओं में रखे दस्तावेजों को खंगाला. सूत्रों के अनुसार, टीम को कुछ ओएमआर शीट और परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं. हालांकि, बरामद दस्तावेजों की संख्या और उनकी प्रकृति को लेकर सीआईडी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.