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सीआईडी की JSSC दफ्तर और सचिव के आवास पर छापेमारी, OMR शीट बरामद

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने जेएसएससी दफ्तर में दस्तावेज खंगाले. इस दौरान सचिव से पूछताछ भी की. छापेमारी में ओएमआर शीट और परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कागजात मिले.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:50 PM IST
सीआईडी की JSSC दफ्तर और सचिव के आवास पर छापेमारी, OMR शीट बरामद
Image Credit: भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने जेएसएससी दफ्तर में दस्तावेज खंगाले (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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