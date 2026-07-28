/CID दफ्तर पहुंचे JPSC के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते, पूछताछ के लिए भेजा गया था समन

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. सीआईडी और रांची पुलिस कर रही है. इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अब सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को आज (मंगलवार, 28 जुलाई) समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया है. जानकारी के मुताबिक, एल ख्यांगते सीआईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं. अब सीआईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे. CID के अनुसार, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है. इसी क्रम में जांच एजेंसी पूर्व अध्यक्ष से परीक्षा संचालन, परीक्षा प्रक्रिया, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, आउटसोर्स एजेंसी के चयन तथा आयोग द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ करेगी.