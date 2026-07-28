/CID दफ्तर पहुंचे JPSC के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते, पूछताछ के लिए भेजा गया था समन

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. सीआईडी और रांची पुलिस कर रही है. इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अब सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को आज (मंगलवार, 28 जुलाई) समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया है. जानकारी के मुताबिक, एल ख्यांगते सीआईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं. अब सीआईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे. CID के अनुसार, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है. इसी क्रम में जांच एजेंसी पूर्व अध्यक्ष से परीक्षा संचालन, परीक्षा प्रक्रिया, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, आउटसोर्स एजेंसी के चयन तथा आयोग द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ करेगी.
इस मामले पर राजनीति भी जारी है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब से जेपीएससी गड़बड़ी का मामला आया है, हम पूर्व चेयरमैन एल ख्यागते की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको बचाने में लगी है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एल ख्यांगते पर तीन बड़े आरोप हैं. सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को काम दिया. श्वेता गुप्ता को पूरे एग्जाम का जिम्मा दिया, जबकि उनका तीन महीने पहले ही ट्रांसफर हो गया था और सरकार ने इसे रिलीव नहीं किया. तीसरा आरोप यह है कि जब रिजल्ट जारी हुआ तो तीन सदस्यों ने अनियमितता की बात करते हुए उस पर हस्ताक्षर से मना किया था.
वहीं, इस मामले में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गड़बड़ी की सिर्फ आशंका भर सामने आने पर सरकार ने तत्परता दिखाई. लोगों के मन में जो भ्रम था, उसको समाप्त करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होनी थी, वो हुई है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि यहां राज्य सरकार ने सीजीएल परीक्षा की भी जांच करवाई और अब कुछ साफ हो गया. उसी तरह जेपीएससी में भी सब साफ हो जाएगा. जांच होने दीजिए. जांच के बाद सब कुछ समाने आ जाएगा.