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CID दफ्तर पहुंचे JPSC के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते, पूछताछ के लिए भेजा गया था समन

JPSC Exam Irregularity: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को पूछताछ के लिए भेजा है. वे पूछताछ के लिए सीआईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:43 PM IST
CID दफ्तर पहुंचे JPSC के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते, पूछताछ के लिए भेजा गया था समन
Image Credit: CID ने JPSC के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को भेजा समन (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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