/JPSC परीक्षा धांधली मामले में CID की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 5 गिरफ्तार, TDPL के अधिकारी भी चढ़े हत्थे

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के बाद सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही परीक्षा संचालित करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी TDPL के निदेशकों और अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा और सियासत
14वीं जेपीएससी परीक्षा फल प्रशासन के बाद से ही आयोग पर अनियमित के आरोप लग रहे हैं। इन्हीं शिकायत के आधार पर जब रांची पुलिस और सीआईडी मंगलवार शाम जेपीएससी कार्यालय पहुंची हलचल बढ़ गई. देर रात रिजाइन पोल जेपीएससी अध्यक्ष के स्थिति की खबर के बाद मामले में राजनीति गर्म है.
14वीं JPSC पीटी परीक्षा को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंचा
झारखंड लोक सेवा आयोग 14वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई, जबकि विस्तृत सुनवाई गुरुवार को होगी. याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कट-ऑफ जारी करने की प्रक्रिया, ओएमआर शीट अपलोड करने, रिजल्ट में अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने और उत्तर प्रदेश-हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की है. जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.