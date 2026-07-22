/JPSC परीक्षा धांधली मामले में CID की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 5 गिरफ्तार, TDPL के अधिकारी भी चढ़े हत्थे

14वीं JPSC पीटी परीक्षा को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंचा

झारखंड लोक सेवा आयोग 14वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई, जबकि विस्तृत सुनवाई गुरुवार को होगी. याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कट-ऑफ जारी करने की प्रक्रिया, ओएमआर शीट अपलोड करने, रिजल्ट में अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने और उत्तर प्रदेश-हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की है. जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.