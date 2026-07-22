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JPSC परीक्षा धांधली मामले में CID की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 5 गिरफ्तार, TDPL के अधिकारी भी चढ़े हत्थे

Jharkhand News: झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के बाद सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 22, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:12 PM IST
JPSC परीक्षा धांधली मामले में CID की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 5 गिरफ्तार, TDPL के अधिकारी भी चढ़े हत्थे
Image Credit: (Photo-AI) JPSC परीक्षा धांधली मामले में CID की बड़ी कार्रवाई

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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