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बंगाल में ममता का साथ देंगे पति-पत्नी: सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन करेंगी टीएमसी के लिए प्रचार

Jharkhand Politics News: भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन से ये पूछना पड़ेगा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद ने झामुमो के साथ विश्वास घात किया था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:57 PM IST

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सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन करेंगी टीएमसी के लिए प्रचार (File Photo)
सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन करेंगी टीएमसी के लिए प्रचार (File Photo)

Jharkhand News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की एंट्री होने वाली है. इसकी जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी. उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम 18, 19 ,20 अप्रैल को होगा. वह झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल इलाके में प्रचार करेंगे. झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से का पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम  में 18, 19 और 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर रहेंगे और बीजेपी के विरोध में और टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. 

झारखंड में सत्ता में सहयोगी कांग्रेस से जब यह सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री टीएमसी के पक्ष में बंगाल में प्रचार करेंगे, तो उसे वह किस तरीके से देखते हैं. इस पर कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि वह कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए के प्रचार करेंगे.

उन्होंने कहा कि एसआईआर के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने लाखों मातदाताओं को बाहर किया है उसे रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है. चुनाव प्रचार में हमारे नेता भी वहां लगे हुए हैं. हेमंत सोरेन भी जा रहे हैं. कल्पना सोरेन भी जा रही है. राजनीति दूसरे प्रदेशों में अलग तरीके से है. वह हमारे खिलाफ में नहीं है. लड़ाई सीधे तौर पर इन फिरका-परस्त ताकतों को रोकना है, जो देश को गुमराह कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं और संवैधानिक ढांचों पर प्रहार कर रहे हैं.

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वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन से ये पूछना पड़ेगा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद ने झामुमो के साथ विश्वास घात किया था. चुनाव के पहले सीट देने की बात कर रहे थे, बाद में एक भी सीट झामुमो को नहीं दिया. आदमी एक बार ठोकर खाता है बार-बार ठोकर नहीं खाता है. उसी का परिणाम था कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव लड़ी है. 

उन्होंने कहा कि अंदर खाने अब आपस में क्या है? ये तो वही लोग समझते होंगे. रांची के मेयर की चुनाव में देख लीजिए. मेयर चुनाव में भी यह दोनों अलग-अलग लड़े. असम में भी झामुमो और कांग्रेस अलग-अलग लड़े. अब बंगाल में कांग्रेस वहां लड़ रही है और झामुमो टीएमसी का साथ दे रही है. झारखंड में गठबंधन टीएमसी के साथ नहीं है. यहां गठबंधन-कांग्रेस-राजद-झामुमो से है.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

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