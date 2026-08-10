'पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद...', रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन

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झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हजारों प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को उग्र रूप ले गया. विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया. इसके बाद हुए लाठीचार्ज में कई छात्र-छात्राएं घायल हो गए. इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अधिकारियों और पुलिस बल की सराहना की.
सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं. मेरे प्यारे युवा साथियों, आपने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई. लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है और आपकी आवाज़ का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने आपकी बात सुनी है. हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण आपसे लगातार संवाद करते रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होगी. पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है. हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि व्यवस्था में ऐसी कमियां दूर हों, जिससे भविष्य में किसी भी छात्र को परेशानी न उठानी पड़े.
आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं।
मेरे प्यारे युवा साथियों,
आपने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। लोकतंत्र में अपनी बात…
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 10, 2026
सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि हम परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना चाहते हैं. इस बदलाव में आपकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है. हमारा प्रयास है कि झारखंड केवल समस्याओं की चर्चा न करे, बल्कि यहाँ से समाधान की एक नई मिसाल कायम करे. मैं यह भी समझता हूं कि आपके शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच विपक्ष के कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने की कोशिश की. आप सभी से अपील है कि आप ऐसे किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में न आएं.
उन्होंने कहा कि आप झारखंड का भविष्य हैं. आपकी आवाज़ को नजरअंदाज करना नहीं, उसे सुनना और आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है. मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि आइए, संवाद और विश्वास के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान करें.