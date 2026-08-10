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'पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद...', रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन

रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव प्रदर्शन और उसके बाद हुए पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़े जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है. उन्होंने संयम और संवेदनशीलता से स्थिति संभालने के लिए पुलिस-प्रशासन का धन्यवाद दिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:14 PM IST
'पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद...', रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन
Image Credit: हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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