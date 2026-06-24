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CM हेमंत सोरेन ने बांटे 262 नियुक्ति पत्र, जल्द बनेगा एशिया का सबसे बड़ा रिम्स-2

Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरन ने कहा कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, फूड सेफ्टी स्पेशलिट, हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर सभी को अपना-अपना काम पता है. सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हुई है. हॉस्पिटल का सफल संचालन और आम लोगों को दिक्कत न हो इसको देख कर नियुक्ति हुई है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:12 PM IST
CM हेमंत सोरेन ने बांटे 262 नियुक्ति पत्र, जल्द बनेगा एशिया का सबसे बड़ा रिम्स-2
Image Credit: (Photo-AI) CM हेमंत सोरेन ने बांटे 262 नियुक्ति पत्रSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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