स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि शिबू सोरेन को पद्म सम्मान मिला है, बाबा का झारखंड में बहुत योगदान है, उनके सपने को हम लोग साकार कर रहे हैं. स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके सपनों को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं. एक साल में सीएम ने नौकरी और रोजगार का अम्बर लगाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लगातार नियुक्ति हो रही है. आने वाले समय में 1200 डॉक्टर और लगभग साढ़े सात हजार एएनएम की नियुक्ति होगी. पूर्व में अस्पताल बने पर संचलित नहीं हो पाया. 262 नियुक्ति पत्र वितरण होने से स्वास्थ्य विभाग को मजबूती मिलेगी. बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से चिकित्सक आ रहे हैं और सुदूर इलाके में जाने को तैयार हो रहे हैं. फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियक्ति हुई है. हमारे पर फूड सेफ्टी ऑफिसर थे ही नहीं जिससे गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाती थी.



उन्होंने कहा कि यहां विपक्ष के लोगों को भूख भी लगती है, तो उसके लिए इरफान अंसारी को जिम्मेवारी ठहराया जाता है. नियुक्ति पत्र लेकर चिकित्सक जॉब छोड़ें नहीं. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पीजी सीट की संख्या भी मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी. राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 जल्दी बनेगा, इससे रिम्स की बदहाली दूर होगी, इस राज्य को रिम्स 2 की आवश्यकता है और रिम्स 2 जनता को समर्पित करेंगे. इसके साथ ही राज्य में मेडिको सिटी भी बनाया का रहा है, दूसरे राज्यों से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा. इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी जल्दी ही चालू होगा.