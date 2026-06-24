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झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन स्वास्थ्य विभाग में 262 अभ्यर्थियों को 24 जून, 2026 दिन बुधवार को नियुक्ति पत्र वितरण किया. जिसमें 151 विशेषज्ञ चिकित्सक, 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत 262 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण किया गया. इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर की नियुक्ति पत्र दिया गया.
इस मौके पर सीएम हेमंत सोरन ने कहा कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, फूड सेफ्टी स्पेशलिट, हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर सभी को अपना-अपना काम पता है. सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हुई है. हॉस्पिटल का सफल संचालन और आम लोगों को दिक्कत न हो इसको देख कर नियुक्ति हुई है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं. सबसे ज्यादा बोझ अपने कंधे पर सरकार ही उठाती है. आज सरकार में सिर्फ मंत्री और सचिव के बदौलत सबकुछ नहीं किया जा सकता, मानव बल की आवश्यकता होती है और हर क्षेत्र और विभागों के बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई है और चल भी रही है.
सीएम ने कहा कि नियुक्ति से सभी लोगों में खुशी होगी, अब सरकार ने आपको अपना हिस्सा बनाया है, आपको कम के लिए मेहनताना और वेतन भी मिलेगा पर इस बात को जेहन में रखियेगा, जो भी वेतन मिलता है वो आम नागरिकों के ही पैसे होते हैं, जो अलग-अलग माध्यम से आते हैं. जिस कम की जिम्मेवारी मिली है और वेतन मिलता है उसको ईमानदारी पूर्वक निभाने का प्रयास करें, गलती हो सकती है पर इसका ध्यान रखें कि कम से कम गलती हो, गलती को सुधारने का भी प्रयास हो. डॉक्टर को लोग भगवान का रुप मानते हैं और आशा और उम्मीद से आते हैं. जिन लोगों को नियुक्ति मिली है स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए क्या-क्या नए आयाम जोड़े जा सकते हैं, इसके लिए नव नियुक्त चिकित्सकों को देश के अलग अलग अस्पताल में भेजने का काम करें ताकि वहां की अच्छी चीजों को.
उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक पढ़ा भी रहे और स्कूल भी बना रहे, ठेकेदार बना हुआ है, तो कहां से पढ़ा पाएगा, उस व्यवस्था को भी ठीक किया जा रहा है. सरकार अपने बजट का 60% वेतन पर खर्च होता है, 40% सिर्फ विकास कार्य पर खर्च होता है.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि शिबू सोरेन को पद्म सम्मान मिला है, बाबा का झारखंड में बहुत योगदान है, उनके सपने को हम लोग साकार कर रहे हैं. स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके सपनों को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं. एक साल में सीएम ने नौकरी और रोजगार का अम्बर लगाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लगातार नियुक्ति हो रही है. आने वाले समय में 1200 डॉक्टर और लगभग साढ़े सात हजार एएनएम की नियुक्ति होगी. पूर्व में अस्पताल बने पर संचलित नहीं हो पाया. 262 नियुक्ति पत्र वितरण होने से स्वास्थ्य विभाग को मजबूती मिलेगी. बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से चिकित्सक आ रहे हैं और सुदूर इलाके में जाने को तैयार हो रहे हैं. फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियक्ति हुई है. हमारे पर फूड सेफ्टी ऑफिसर थे ही नहीं जिससे गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाती थी.
उन्होंने कहा कि यहां विपक्ष के लोगों को भूख भी लगती है, तो उसके लिए इरफान अंसारी को जिम्मेवारी ठहराया जाता है. नियुक्ति पत्र लेकर चिकित्सक जॉब छोड़ें नहीं. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पीजी सीट की संख्या भी मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी. राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 जल्दी बनेगा, इससे रिम्स की बदहाली दूर होगी, इस राज्य को रिम्स 2 की आवश्यकता है और रिम्स 2 जनता को समर्पित करेंगे. इसके साथ ही राज्य में मेडिको सिटी भी बनाया का रहा है, दूसरे राज्यों से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा. इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी जल्दी ही चालू होगा.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपातकालीन 108 की सेवा मुफ्त है. इसमें भी कुछ लोग राजनीति करते हैं. इसके लिए हम एसओपी लाने का काम करेगें, ताकि हेल्थ के क्षेत्र में स्ट्राइक न हो. ट्रेजरी में कुछ घोटाले हुए हैं उसकी जांच चल रही है.
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय सिंह ने बताया कि जेपीएससी से नियुक्त 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के साथ 151 चिकित्सा पदाधिकारी समेत कुल 262 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया. राज्य में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की संख्या काफी कम कुल 20 है, जो अब 76 हो जाएगी. इनका मुख्य दायित्व राज्य में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ चाहे होटल, ठेला या ढाबा हो उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है. नामकुम में राज्य स्तरीय फूड टेस्टिंग लैब में सैंपल की जांच होगी. इसके साथ 151 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, जिन्होंने अपने स्वेच्छा से प्रस्थापना का स्थान चुनाव है, सैलरी भी मांग के अनुरुप दिया गया है. साथ ही इंसेंटिव की सुविधा भी मिलेगी. सभी जिला और अनुमंडल अस्पताल में सभी तरह के डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है. अब जिला अस्पताल से रेफर वाली आदत खत्म होनी चाहिए, अपने अपने जिला और अनुमंडल अस्पताल में ही चिकित्सा सुविधा मिले. हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित किया गया है