/सीएम हेमंत सोरेन ने 1042 नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव भी रहे मौजूद

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेल गांव में 1042 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा. राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में इन सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई है. नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम खेल गांव में किया गया. एक से पांच में 274 शिक्षक, 6 से 8 में 768 शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया. इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव अविनाश कुमार मौजूद रहे. सीएम को निर्देश पर विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी नव नियुक्त शिक्षकों को शपथ भी दिलाया गया कि सहायक आचार्य के रुप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए सभी कदम उठाने का प्रयास करेंगे.
इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- आज यहां एक हजार से अधिक सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है. सभी परिवारों के अंदर भी आज के दिन काफी उत्साह है. आप लोगों को ऐसे क्षेत्र का जिम्मा दिया जा रहा जहां आने वाले समय में इस राज्य के बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो ये शिक्षक तय करेंगे. हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी, आप सब को तय करना है. सरकारी संस्थानों पर बहुत उंगलियां उठती है, कमियां और खामियां दिखाई जाती है. कुछ खबरें सही होती कुछ गलत भी होती है.
CM ने कहा कि झारखंड में आज सरकार की जिम्मेवारी सवा तीन करोड़ लोगों की है. विधि व्यवस्था से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की है. हम सभी लोग जिम्मेदार नागरिक के तौर पर व्यवहार करें और सरकार अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करें तो किसी पर उंगली नहीं उठ सकता है. हमारी सरकार में लगभग 55 हजार लोगों को नियुक्ति दी गई है. आपके माध्यम और सहयोग से झारखंड जैसे राज्य में बौद्धिक विकास को रौशनी और जगमगाने का हमारा प्रयास है. इस राज्य ने देश और दुनिया को सिर्फ देने का काम किया उसके अनुपात में राज्य को कम मिला, इसी कारण आज भी शिक्षा के क्षेत्र में यहां चुनौती बनी है, उस चुनौती को भेदने की जिम्मेदारी हम सब की है.
सीएम ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देश और राज्य की क्या स्थिति है, इसकी भी आप जानकारी रखते हैं. आज जिस तरीके का वातावरण तैयार हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये वातावरण ठीक नहीं है. कुछ विकृति विचार वाले लोग समाज में आग लगाने में लगे हैं, जो आग सभी को परेशान कर सकता है. द्वेष आग किसी का जाति धर्म नहीं पूछता, वो अपना काम करता है. ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने आस-पास ऐसे वातावरण को पनपने न दें. अगर आप में द्वेष होगा तो नुकसान ही नुकसान है. सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हमने खड़ा किया. हम उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी लंबी लकीर को मिटाकर अपनी लकीर को लंबा दिखाने की कोशिश करते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि शिक्षकों को लेकर कुछ कमियां हैं, लेकिन हम अलग-अलग क्षेत्रों में नए रास्ते खोल रहे हैं. अक्सर यह सुनने को मिलता है कि शिक्षकों की कमी के कारण सरकारी स्कूलों के छात्र विज्ञान की पढ़ाई नहीं कर पाते. हालांकि, अब विज्ञान के शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा ही वह मुख्य कारण है जिससे कोई राज्य देश में अग्रणी बनता है, जो राज्य शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, वे तरक्की करते हैं. झारखंड राज्य को केवल संसाधनों के स्रोत के रूप में देखा जाता था, वहां से खनिज तो निकाले जाते थे, लेकिन स्थानीय लोग कैसे आत्मनिर्भर बन सकें, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. समाज को दिशा देने और माहौल को बेहतर बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है. हम निकट भविष्य में शिक्षा की गति को तेज करेंगे और सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठाएगी.