/सीएम हेमंत सोरेन ने 1042 नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव भी रहे मौजूद

CM ने कहा कि झारखंड में आज सरकार की जिम्मेवारी सवा तीन करोड़ लोगों की है. विधि व्यवस्था से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की है. हम सभी लोग जिम्मेदार नागरिक के तौर पर व्यवहार करें और सरकार अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करें तो किसी पर उंगली नहीं उठ सकता है. हमारी सरकार में लगभग 55 हजार लोगों को नियुक्ति दी गई है. आपके माध्यम और सहयोग से झारखंड जैसे राज्य में बौद्धिक विकास को रौशनी और जगमगाने का हमारा प्रयास है. इस राज्य ने देश और दुनिया को सिर्फ देने का काम किया उसके अनुपात में राज्य को कम मिला, इसी कारण आज भी शिक्षा के क्षेत्र में यहां चुनौती बनी है, उस चुनौती को भेदने की जिम्मेदारी हम सब की है.



सीएम ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देश और राज्य की क्या स्थिति है, इसकी भी आप जानकारी रखते हैं. आज जिस तरीके का वातावरण तैयार हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये वातावरण ठीक नहीं है. कुछ विकृति विचार वाले लोग समाज में आग लगाने में लगे हैं, जो आग सभी को परेशान कर सकता है. द्वेष आग किसी का जाति धर्म नहीं पूछता, वो अपना काम करता है. ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने आस-पास ऐसे वातावरण को पनपने न दें. अगर आप में द्वेष होगा तो नुकसान ही नुकसान है. सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हमने खड़ा किया. हम उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी लंबी लकीर को मिटाकर अपनी लकीर को लंबा दिखाने की कोशिश करते हैं.