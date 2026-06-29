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सीएम हेमंत सोरेन ने 1042 नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव भी रहे मौजूद

सीएम हेमंत सोरेन ने 1042 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इस दौरान कार्यक्रम में वित्त मंत्री और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे. इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी, आप सभी को तय करना है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:38 PM IST
सीएम हेमंत सोरेन ने 1042 नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव भी रहे मौजूद
Image Credit: सीएम हेमंत सोरेन (एक्स अकाउंट)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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