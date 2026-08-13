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'खान एवं खनिज विधेयक 2026' पर भड़के CM हेमंत सोरेन, बोले- बिल वापस नहीं लिया तो ऐसा आंदोलन होगा जिसे पूरा देश देखेगा

सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा- झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा. खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक-अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी?

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:10 PM IST
'खान एवं खनिज विधेयक 2026' पर भड़के CM हेमंत सोरेन, बोले- बिल वापस नहीं लिया तो ऐसा आंदोलन होगा जिसे पूरा देश देखेगा
Image Credit: &#039;खान एवं खनिज विधेयक 2026&#039; पर भड़के CM हेमंत सोरेन (@HemantSorenJMM)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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