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सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति की राशि को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, शुरू हई बयानबाजी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य को केंद्र सरकार से उसकी जरूरतों के हिसाब से छात्रवृत्ति का फंड नहीं मिल रहा है. इसके चलते राज्य में लाखों OBC, SC और ST छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. वहीं, अब इस मुद्दे पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 31, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:55 AM IST
सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति की राशि को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, शुरू हई बयानबाजी
Image Credit: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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