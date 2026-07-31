/सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति की राशि को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, शुरू हई बयानबाजी

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है. पीएम को पत्र लिख कर सीएम सोरेन ने झारखंड को केंद्र से मिलने वाली प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को अपर्याप्त बताते हुए केंद्र से मांग के अनुरूप नहीं बताया है. छात्रवृत्ति की राशि अपर्याप्त होने के कारण सुयोग्य छात्रों पर समय पर उपलब्ध कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. पत्र में लिखा है- 2024 में प्री मेट्रिक 66.14 करोड़ की मांग की थी, पर 12.61 करोड़ ही झारखंड को मिला. 2025 में प्री मेट्रिक 45.91 करोड़ की मांग की गई, मिला 3.95 करोड़. 2024 में पोस्ट मैट्रिक 353.21 करोड़ की मांग की गई और मिला 33.57 करोड़.
इसे लेकर झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि ये राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है. बार-बार केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है. मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार को लिखित-मौखिक सभी तरह की सूचना दी गई. उसके बावजूद, जो राशि केंद्र से राज्य को छात्रवृत्ति से संबंधित मिलना चाहिए, जिससे एससी, एसटी और अल्पसंख्यक बच्चों को मिलती है, वो राशि केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. निश्चित रुप से जो लाभ छात्रों को मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाती है. राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है. राज्य सरकार अपने पैसे से देने का प्रयास करती है. केंद्र सरकार का रवैया छात्रों के प्रति सही नहीं है. इस लिए सीएम ने फिर से केंद्र सरकार और पीएम को पत्र लिखा है, ताकि राशि तत्काल उपलब्ध करवाया जाए.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने कहा- सीएम ने ये पत्र नहीं लिखा है, बल्कि झारखंड के छात्र की भावनाओं को कलमबद्ध किया है. पीएम के संज्ञान में देने का काम किया है. यहां छात्रवृत्ति वर्षों से लंबित है और उसका मूल कारण है, केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति के मद में जो अंशदान मिलता है, वो आज तक अंशदान केंद्र सरकार ने नहीं दिया है. राज्य सरकार ने अपना हिस्सा दिया, पर जब तक केंद्र से फंड नहीं मिलता, तब तक स्कॉलरशिप का पैसा बांटा नहीं जा सकता. राज्य सरकार लगातार प्रधानमंत्री से छात्रों के भविष्य के लिए छात्रवृत्ति जारी करने की अपील कर रही है. चिट्ठी भेज दी गई है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री संज्ञान लेंगे.
बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा- सीएम ने पीएम को क्या पत्र लिखा, जानकारी नहीं. कोई भी राज्य सरकार अपने यहां से कुछ-कुछ डिमांड करती रहती है. स्वाभाविक है, वैसी स्थिति में सीएम ने जो पत्र लिखा है, यदि केंद्र सरकार के अंदर की बात होगी और नियमानुकूल होगी तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को राशि दिया करती है. झारखंड सरकार की बात पर इसलिए विश्वास नहीं होता, क्योंकि वे एक खास एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं. पिछले चुनाव में भी एक लाख 36 हजार करोड़ के बकाया की बात आई थी , अब उसकी डिमांड नहीं हो रही. जनता को बरगलाने और मूर्ख बनाने के लिए नैरेटिव और एजेंडा सेट होता है. केंद्र सरकार , कोई भी राशि का मामला हो, किसी राज्य के साथ भेद भाव नहीं करती है.