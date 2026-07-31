/सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति की राशि को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, शुरू हई बयानबाजी

इसे लेकर झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि ये राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है. बार-बार केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है. मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार को लिखित-मौखिक सभी तरह की सूचना दी गई. उसके बावजूद, जो राशि केंद्र से राज्य को छात्रवृत्ति से संबंधित मिलना चाहिए, जिससे एससी, एसटी और अल्पसंख्यक बच्चों को मिलती है, वो राशि केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. निश्चित रुप से जो लाभ छात्रों को मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाती है. राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है. राज्य सरकार अपने पैसे से देने का प्रयास करती है. केंद्र सरकार का रवैया छात्रों के प्रति सही नहीं है. इस लिए सीएम ने फिर से केंद्र सरकार और पीएम को पत्र लिखा है, ताकि राशि तत्काल उपलब्ध करवाया जाए.