CM Hemant Soren: झारखंड के सरकारी स्कूलों में 100% खाली पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली, बच्चों को मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज (26 मई) झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई. बैठक में सीएम ने अधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्थाएं, आधारभूत संरचनाओं तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से पारदर्शिता के साथ अध्यनरत छात्र-छात्राओं तक ससमय पहुंचाना सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार झारखंड के बच्चों को बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम सोरेन ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययन रत छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम में निरंतर सुधार हो रहा है, बच्चों का रिजल्ट और ज्यादा अच्छा हो इस निमित्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्य सहित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करें.

इस दौरान, CM सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं. शिक्षण के क्षेत्र में 100 प्रतिशत रिक्त पदों को भरना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में हज़ारों शिक्षकों की भर्ती की गई है और उन्होंने निर्देश दिया कि बाकी बचे रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाए. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी सत्यापन की औपचारिकताएं इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएं, ताकि यह पक्का हो सके कि नए नियुक्त शिक्षकों को उनका वेतन समय पर मिल जाए. साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की आधारशिला होती है. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो और प्रत्येक बच्चे को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए.

बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी आई है. ड्रॉप आउट के मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से अच्छा है. शिक्षा विभाग द्वारा अभियान चलाकर ड्रॉप आउट बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है. अब बच्चे मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उतीर्ण हो रहे हैं, जिन विद्यालयों में बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं रहा है, वैसे विद्यालयों को चिह्नित कर सभी सुविधा, व्यवस्था एवं शिक्षकों की उपलब्धता सहित प्रत्येक बिंदुओं पर सुधार के लिए विभाग विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए एवं आईसीटी लैब की सुविधा दुरुस्त करें. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 5 हजार किए जाने की कार्य योजना पर तेजी से कार्य करें, ताकि प्रत्येक पंचायत तक स्कूलों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जा सके.

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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अगले 6 से 8 महीने के भीतर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विद्यालय सिंगल टीचर के भरोसे न चले. राज्य के प्रत्येक पंचायतों में अच्छे स्कूल होंगे, तभी बच्चे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य उज्ज्वल करेंगे. सभी सरकारी विद्यालयों के पठन-पाठन कार्य में एकरूपता लाना सुनिश्चित करें . मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत परिवहन सुविधा का संचालन करें, ताकि छात्र-छात्राओं को समय के अनुसार घर से स्कूल एवं स्कूल से घर तक पहुंचाया जा सके. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य के भीतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की कुल संख्या 26 है. इन स्कूलों में लगभग 4 हजार विभिन्न प्रकार के अभिवंचित बच्चों को रहने-खाने की पूरी सुविधा के साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के भवनों के रख-रखाव सहित सभी कार्यों को सुदृढ़ किया गया है.

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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बीच शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दें. वैसे बच्चे-बच्चियों को चिन्हित करें, जो खेल प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ताकि उन्हें खेल के क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जा सके. साथ ही, बैठक के दौरान, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची स्थित जगुआर कैंपस के भीतर प्रस्तावित 'दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्कूल' की स्थापना के लिए चिन्हित भूमि के संबंध में एक PPT प्रस्तुति दी. स्कूल की स्थापना के लिए कार्ययोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. इस संबंध में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस प्रस्ताव से संबंधित 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करें.