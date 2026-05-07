झारखंड के 7 वर्षीय नन्हे वंडर इशांक सिंह से मिले सीएम हेमन्त सोरेन, 5 लाख के चेक से किया सम्मान

झारखंड की राजधानी रांची से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर आई है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है. मात्र 7 साल की नन्हीं उम्र में रांची के इशांक सिंह ने समुद्र की लहरों पर ऐसी जीत हासिल की है कि पूरी दुनिया में झारखंड का नाम चमक उठा है. उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उन्हें सम्मानित किया है.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची के सात वर्षीय बाल तैराक इशांक सिंह को उनके घर बुलाकर मुलाकात की. रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जब इशांक अपने माता-पिता और कोच के साथ पहुंचे, तो मुख्यमंत्री ने बहुत ही प्यार और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. इशांक ने समुद्र में जो कारनामा कर दिखाया है, वह बड़ों-बड़ों के लिए भी नामुमकिन जैसा लगता है. मुख्यमंत्री ने इस छोटे से बच्चे की हिम्मत की खूब सराहना की और कहा कि इशांक झारखंड का असली गौरव हैं.

इशांक सिंह की इस अद्भुत उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उन्हें अपनी ओर से 5 लाख रुपये का चेक भेंट किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें एक सुंदर स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र (सम्मान की चादर) देकर सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने इशांक के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. इशांक ने जिस तरह से झारखंड का नाम रोशन किया है, सरकार ने उसे पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है. मुख्यमंत्री ने इशांक की माता, पिता और उनके कोच को भी सम्मानित किया, जिनकी मेहनत से इशांक आज इस मुकाम पर हैं.

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अब आप सोच रहे होंगे कि इस 7 साल के बच्चे ने आखिर ऐसा क्या किया है? इशांक सिंह ने 30 अप्रैल 2026 को भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाल्क स्ट्रेट (Palk Strait) को तैरकर पार किया है. यह समुद्र का वह हिस्सा है जिसकी दूरी 29 किलोमीटर है. इशांक ने लगातार 9 घंटे 50 मिनट तक समुद्र की चुनौतीपूर्ण लहरों के बीच तैराकी की और इसे पार कर दिखाया. इतनी छोटी उम्र में इतनी लंबी दूरी तय करना एक विश्व रिकॉर्ड है. इस कारनामे के बाद उन्हें दुनिया भर में कई बड़े खिताबों से नवाजा जा चुका है.

इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. उन्होंने बताया कि झारखंड में एक बहुत अच्छी खेल नीति बनाई गई है, ताकि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, आधुनिक सुविधाएं और जरूरी सामान आसानी से मिल सके. मुख्यमंत्री ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में तैराकी की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए और इसके लिए एक नई कार्ययोजना तैयार की जाए.

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मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इशांक आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि इशांक की कड़ी मेहनत, अनुशासन और कभी न हार मानने वाली इच्छाशक्ति राज्य के दूसरे बच्चों और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी मिसाल बनेगी. सरकार इशांक जैसे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद करेगी ताकि उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके.