'सीना चीर कर नहीं दिखा सकता, लेकिन सरकार गंभीर है', रांची में आंदोलनरत छात्रों पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान

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झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रदर्शन और उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है. सीएम ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर बेहद संवेदनशील है और गंभीरता से काम कर रही है. वहीं, कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी राज्य सरकार का रुख साफ किया है. मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है.
जांच दल दिन-रात मुस्तैद, जल्द सामने आएगा निष्कर्ष: सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. हम पूरी गंभीरता के साथ हर पहलू को देख रहे हैं. सरकार जिसके पीछे पड़ती है, उसे ठीक करके ही दम लेती है. छात्रों के आंदोलन पर बैठने से पहले जैसे ही जानकारी मिली, इसके लिए सीआईडी जांच चल रही है.
सीआईडी की जांच टीम दिन-रात एक कर मामले की पड़ताल में लगी है, हमें उसके अंतिम निष्कर्ष और अनुसंधान की रिपोर्ट का इंतजार है.
'जांच रिपोर्ट आते ही छात्रों को पूरे विषय से अवगत कराया जाएगा'
सीएम हेमंत सोरेने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट आते ही छात्रों को पूरे विषय से अवगत कराया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं की हर जायज और संवैधानिक आवश्यकता के अनुरूप उन्हें न्याय मिलेगा. सीएम ने कहा कि सीना चीर कर नहीं दिखा सकता, लेकिन सरकार गंभीर है.
छात्रों को लीक-फ्री परीक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: मंत्री दीपिका पांडेय
वहीं, पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है. जैसे ही पेपर लीक की जानकारी मिली, आंदोलन शुरू होने से पहले ही सरकार ने मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए थे.
'लीक-फ्री परीक्षा का स्थाई समाधान झारखंड ही निकालेगा'
कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय ने आंदोलनरत छात्रों से धैर्य रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि छात्रों से आग्रह है कि वे राज्य सरकार को थोड़ा समय दें. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. छात्रों की भी यही मंशा है कि राज्य में सभी परीक्षाएं पूरी तरह लीक-प्रूफ हों. जिस तरह झारखंड सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाए उसी का अनुसरण केंद्र सरकार ने भी किया है. उन्होंने आगे कहा कि लीक-फ्री परीक्षा का स्थाई समाधान झारखंड ही निकालेगा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल इसके लिए प्रतिबद्ध है.