'सीना चीर कर नहीं दिखा सकता, लेकिन सरकार गंभीर है', रांची में आंदोलनरत छात्रों पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान

'लीक-फ्री परीक्षा का स्थाई समाधान झारखंड ही निकालेगा'

कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय ने आंदोलनरत छात्रों से धैर्य रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि छात्रों से आग्रह है कि वे राज्य सरकार को थोड़ा समय दें. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. छात्रों की भी यही मंशा है कि राज्य में सभी परीक्षाएं पूरी तरह लीक-प्रूफ हों. जिस तरह झारखंड सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाए उसी का अनुसरण केंद्र सरकार ने भी किया है. उन्होंने आगे कहा कि लीक-फ्री परीक्षा का स्थाई समाधान झारखंड ही निकालेगा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल इसके लिए प्रतिबद्ध है.