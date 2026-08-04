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'सीना चीर कर नहीं दिखा सकता, लेकिन सरकार गंभीर है', रांची में आंदोलनरत छात्रों पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान

CM Hemant Soren: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है. अब इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उन्होंने कहा कि हम पूरी गंभीरता के साथ हर पहलू को देख रहे हैं. सरकार जिसके पीछे पड़ती है, उसे ठीक करके ही दम लेती है.

Written ByKumar ChandanEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:51 PM IST
'सीना चीर कर नहीं दिखा सकता, लेकिन सरकार गंभीर है', रांची में आंदोलनरत छात्रों पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान
Image Credit: (File Photo) हेमंत सोरेन, सीएम

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