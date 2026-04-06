प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बताकर आज मुझे प्रचार के लिए जाने नहीं दिया गया... सीएम हेमंत सोरेन ने किया पोस्ट

रांची: असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि असम की क्रांतिकारी धरती ने कभी झुकना नहीं सीखा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बताकर आज मुझे प्रचार के लिए जाने नहीं दिया गया. क्या लोकतंत्र अब कार्यक्रमों की आड़ में बंद किया जाएगा?उन्होंने कहा कि यह सब कैसे हो रहा है? संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग कर, एजेंसियों को हथियार बनाकर ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है. बाद में हेमंत सोरेन ने मोबाइल से रैली को संबोधित किया और इसका वीडियो भी उन्होंने अपने पोस्ट में डाला है.

हेमंत सोरेन ने पोस्ट में आगे लिखा, हमारे पुरखों ने हमें झुकना नहीं, संघर्ष करना सिखाया है. हम लड़ते आए हैं और हर लड़ाई जीतकर ही आगे बढ़े हैं. असम का शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज अब जाग चुका है. चाय बागान में रहने वाले लोग भी अब आगे बढ़कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं. अब यह समाज चुप नहीं रहेगा, अपने अधिकार लेकर ही रहेगा.

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असम के लोगों को एकजुट होने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी एकजुटता ही विरोधियों के लिए सबसे बड़ा जवाब है और यही एकजुटता पहले ही इनके डर का कारण बन चुकी है. हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि जितना हमें रोकोगे, हम उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे तीर-धनुष की ताकत सिर्फ प्रतीक नहीं, यह हमारे आत्मसम्मान और संघर्ष की पहचान है.

झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अप्रैल को हमारा यह संघर्षी समाज अपने ऊपर वर्षों से हुए शोषण और अत्याचार का बदला वोट की ताकत के साथ लेकर रहेगा.

पिछले दिनों असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची दौरे पर आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई थी. इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना भाग्य आजमाना चाहती थी, लेकिन इंडिया ब्लॉक में अंत तक सीटों का तालमेल न होने के कारण उसने खुद ही अपना दावा छोड़ दिया था. इसलिए इस बार असम विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन खुलकर लोहा ले रहे हैं.