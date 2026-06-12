/नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1.36 करोड़ रुपये बकाया सहित कई मांगें रखीं, बीजेपी ने उठाए सवाल

NITI Aayog meeting: दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री ने कोल कंपनियों पर राज्य के एक लाख 36 हजार करोड़ बकाये, जल जीवन मिशन के 6 हजार करोड़ सहित राज्य से जुड़े अन्य कई मांगों को रखा. सूबे में मानव संसाधन को मानव पूंजी से जोड़ने पर भी उन्होंने बल दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूबे को मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज सिटी बनाने के संकल्प को दोहराया. मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया तो वहीं झारखंड से जुड़े मांगों की लंबी फेहरिस्त नीति आयोग के सामने रखी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि हमारा फोकस झारखंड के समग्र विकास पर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग पर अब राज्य की राजनीति में इसको लेकर गहमागहमी तेज हो गई है.