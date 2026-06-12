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नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1.36 करोड़ रुपये बकाया सहित कई मांगें रखीं, बीजेपी ने उठाए सवाल

NITI Aayog meeting: केंद्र और झारखंड सरकार के बीच में बकाये के भुगतान के लिए लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला आ रहा है. बीजेपी सवाल उठाती है कि जो पैसा मिलता है, हेमंत सोरेन की सरकार वहीं खर्च नहीं कर पाती और पैसे का रोना रोती है. दूसरी ओर, सत्तारूढ़ गठबंधन इसे झारखंड का हक बताता है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 12, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:53 PM IST
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1.36 करोड़ रुपये बकाया सहित कई मांगें रखीं, बीजेपी ने उठाए सवाल
Image Credit: नीती आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (@HemantSorenJMM)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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