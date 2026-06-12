/नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1.36 करोड़ रुपये बकाया सहित कई मांगें रखीं, बीजेपी ने उठाए सवाल

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NITI Aayog meeting: दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री ने कोल कंपनियों पर राज्य के एक लाख 36 हजार करोड़ बकाये, जल जीवन मिशन के 6 हजार करोड़ सहित राज्य से जुड़े अन्य कई मांगों को रखा. सूबे में मानव संसाधन को मानव पूंजी से जोड़ने पर भी उन्होंने बल दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूबे को मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज सिटी बनाने के संकल्प को दोहराया. मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया तो वहीं झारखंड से जुड़े मांगों की लंबी फेहरिस्त नीति आयोग के सामने रखी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि हमारा फोकस झारखंड के समग्र विकास पर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग पर अब राज्य की राजनीति में इसको लेकर गहमागहमी तेज हो गई है.
भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांगों को लेकर कटाक्ष किया है. पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अपने बजट का 25% पैसा भी खर्च नहीं कर पाने वाली सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉलेप्स है. जिस सरकार में पिछले बजट का 30 फ़ीसदी पैसा लैप्स कर गया और आदिवासी मूलवासी के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाई. कोलैप्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बावजूद आखिर क्यों फिर से पैसा मांगा जा रहा है? क्या फिजूलखर्ची के लिए यह कवायद की जा रही है. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि झारखंड के हक का जो पैसा है, वह केंद्र सरकार देने के लिए कृत संकल्पित है.
मुख्यमंत्री की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आपत्तियों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि यह जनता के खून-पसीने की कमाई का पैसा है. भारतीय जनता पार्टी के बाप का पैसा नहीं है. हिंदुस्तान की 140 करोड़ की अवाम का पैसा है. झारखंड एक गरीब प्रदेश है, जिसे भाजपा ने लूट लिया और खजाना खत्म कर दिया. हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री ने अपनी मांगों को केंद्र के समक्ष रखा तो बीजेपी को पेट में दर्द होने लगा. अगर झारखंड के हक का पैसा नहीं मिला तो झारखंड की जनता आपके गिरेबान पर हाथ डालेगी. वहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है कि पैसा नहीं मिलेगा.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड को जितने बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समझते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विषयवार मुद्दों को रखा. हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमारी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे. मुख्यमंत्री ने राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेज, बकाया 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के तहत लंबित 6,000 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की. इसके अलावा, खेल विश्वविद्यालय और हॉकी फुटबाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, NCERT का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाए, पीएमश्री और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, AI आधारित मिनिरल एक्सप्लोरेशन की बात की गई.