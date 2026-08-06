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असम बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने भेजी 3 करोड़ की राहत राशि, हिमंता बिश्वा सरमा ने जताया आभार

Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में झारखंड सरकार और राज्य की जनता असम के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग की भावना से झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष, असम में 3 करोड़ रुपए मात्र की सहायता राशि का योगदान दिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:49 AM IST
असम बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने भेजी 3 करोड़ की राहत राशि, हिमंता बिश्वा सरमा ने जताया आभार
Image Credit: (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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