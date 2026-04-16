'सरकार को ये कैसे पता कि लोकसभा की 850 सीट ही बढ़ेगा?' महिला आरक्षण पर केंद्र पर फायर हो गए सीएम हेमंत सोरेन

CM Hemant Soren on Modi Government: सीएम हेमंत सोरेन ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि जो चीजें सुनने को मिल रहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार की तरफ से लाने का विचार बनाया गया है, वो है महिलाओं को आरक्षण से संबंधित, जन प्रतिनिधि बनने के लिए आरक्षण है. सीएम ने कहा कि बात ये भी आ रही है कि देश में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, देश में जो लोकसभा है उसमें सीटें 850 होगी. महिला आरक्षण बिल और परिसीमन यानी लोकसभा की सीट के बढ़ोतरी का विषय दोनों अलग-अलग है. महिलाओं को आरक्षण देने की बात एक नीतिगत निर्णय है और सदन में सीटें बढ़ाने की बात संख्या से संबंधित है. आज सरकार को ये कैसे पता कि 850 सीट ही बढ़ेगा? हो सकता है कि 840 जो, 860 हो? ये दोनों तो अलग-अलग चीजें है. दोनों चीजों को बिल्कुल अलग मसौदा के साथ लाना चाहिए.

वहीं, झारखंड के कई जिलों में ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये जांच में पता चला है कि ट्रेजरी से जो निकासी हो रही है, कुछ गलत तरीके से निकासी हो रही है. चीजों को चिन्हि्त भी कर लिया गया है और बहुत गंभीरता के साथ सरकार ने इसको लिया है. सभी विभाग, सभी जिला, जहां से पैसे को निकासी होती है सभी चीजों की जांच चल रही है. कई चीजें चिन्हि्त हो चुकी हैं और चिन्हित हो रहे हैं.

बिहार सत्ता में बदलवा पर सीएम सोरेन ने कहा कि सत्ता बनाना संख्या बल का खेल है जिसके पास संख्या है वो सत्ता बनाएगा. जिस तरीके से बिहार में सत्ता में बदलवा हुआ है, राजनीतिक इतिहास का सबसे अचरज करने वाली घटना है, शायद ऐसा किसी ने देखा है न आगे देखेगा. बीजेपी अपने गठबंधन पार्टनर के साथ कैसे बर्ताव करती है, आज तक पेश आया है महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक देख लीजिए.

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बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि वहां चुनाव है, अब जब चुनाव प्रचार में जायेंगे, तो आपको दिखेगा. हम लोगों का एक सूत्र कार्यक्रम है, चाहे वो कांग्रेस का हो या हमारा हो, बीजेपी को कैसे सत्ता से दूर रखना है.

रिपोर्ट: कुमार कुंदन

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